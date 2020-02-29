Фото: ИА «Башинформ» Доля оправдательных приговоров в Башкирии за год не достигла и процента Фото: ИА «Башинформ»

Доля оправдательных приговоров в Башкортостане составила 0,4% от общего числа, сообщает «Ъ-Уфа».

Обвинительные приговоры в 2019 году были вынесены в отношении 17 тысяч 419 подсудимых.

Всего за год 69 оправдательных приговоров вынесли суды республики, что на десять приговоров больше по сравнению с 2018 годом: 59 оправдательных приговоров было вынесено годом ранее.

В 2019 году из всего количества оправдательных приговоров 30 вынесли районные суды, 39 — мировые.

По данным издания, Верховный суд республики вынес четыре оправдательных приговора при рассмотрении апелляционных жалоб подсудимых. Двое из них обвинялись в превышении должностных полномочий, по одному — в халатности, умышленном уничтожении имущества, уклонении от прохождения службы.

По мнению председателя Верховного суда Башкирии Земфиры Латыповой, чтобы гарантировать гражданам защиту от незаконного обвинения и осуждения, нужно повысить требовательность к качеству работы органов следствия. Она также обратилась с судьям со словами председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда России Владимира Давыдова, о том, что российским судьям стоит искоренить стереотип о том, что оправдательный приговор является результатом ошибки, поскольку «оправдательный приговор — такой же нормальный результат уголовного процесса, как и обвинительный».