Председатель СПЧ прокомментировал ситуацию вокруг митинга «СтопБашРТС»

Председатель Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Владимир Барабаш высказался по поводу митинга, организованного движением #СтопБашРТС по проблеме начисления и корректировки платы за отопление компанией «БашРТС». По его словам, СПЧ предложили администрации Уфы не переносить митинг и провести его в ДК «Химик», а властям и ресурсным организациям рекомендовали поучаствовать в диалоге с жителями города. Ранее митинг хотели провести на площади перед этим ДК.

«Нам вчера стало известно, что возникли проблемы с согласованием митинга по вопросу корректности начисления платежей за ЖКХ. Мы считаем, что право собраться и высказаться — это неотъемлемое право граждан, данное Конституцией. Поэтому вышли с инициативой к администрации города с просьбой не переносить митинг, а дать возможность его провести. Ввиду занятости площадки перед ДК Химик, было предложено провести внутри ДК, благо заявленное количество участников позволяет это сделать без ограничений, — прокомментировал агентству «Башинформ» Владимир Барабаш. — Кроме этого, со своей стороны мы вышли с инициативой к властям и ресурсным организациям, чтобы они не игнорировали данное мероприятие, а пришли и приняли участие в диалоге».

Ранее на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» стало известно, что представители управляющих компаний, министерства жилищно-коммунального хозяйства и самой ресурсной компании в мероприятии участвовать не будут.

С января 2020 года ресурсоснабжающие организации проводят корректировку платы за отопление в 2019 году после перехода на новую систему оплаты услуги. С этого года оплата будет производиться только за фактически потребленные ресурсы исходя из показаний общедомовых счетчиков. При проведении корректировки размера платы за 2019 год сумма корректировки может быть как отрицательной (уменьшение суммы платежа), так и положительной (доначисление). Уфимские активисты #стопБашРТС выступают против повышения сумм в платежных квитанциях на отопление.

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