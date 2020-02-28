Радий Хабиров распорядился провести Съезд муниципальных образований Башкирии
Радий Хабиров распорядился провести Съезд муниципальных образований Башкирии Фото: Валерий Шахов
17 апреля в Уфе состоится Х съезд муниципальных образований Башкортостана и мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.
Решение о проведении съезда принято по предложению Ассоциации «Совета муниципальных образований РБ». День местного самоуправления-2020 проводится в рамках реализации указа президента России Владимира Путина.
И съезд, и День местного самоуправления пройдут в здании Конгресс-холла «Торатау».