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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров распорядился провести Съезд муниципальных образований Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров распорядился провести Съезд муниципальных образований Башкирии Фото: Валерий Шахов

17 апреля в Уфе состоится Х съезд муниципальных образований Башкортостана и мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Решение о проведении съезда принято по предложению Ассоциации «Совета муниципальных образований РБ». День местного самоуправления-2020 проводится в рамках реализации указа президента России Владимира Путина.

И съезд, и День местного самоуправления пройдут в здании Конгресс-холла «Торатау».

Галина Бахшиева
Теги: съезд муниципальных образований, день местного самоуправления
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