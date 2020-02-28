Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Путин рассказал, почему он отказался от смартфонов Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, почему он не пользуется смартфоном. По его словам, у него есть другие возможности для связи. «Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что появилось за последние 20 лет, «от электромобилей до айфонов», президент заявил, что речь идет о техническом прогрессе, который невозможно остановить «и не надо».

Корреспондент напомнил президенту, что однажды он звонил по смартфону мальчику, которого приглашал кататься на лыжах в Красную поляну. «Ну, мне ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил», — объяснил Путин. А также добавил, что ему намного легче «снять трубку специальной связи» и ему «найдут любого абонента».