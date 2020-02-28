В Уфе пройдет Второй Феминистский фестиваль «ФемБайрам»

8 и 9 марта в Уфе пройдет «ФемБайрам». В Центре современного искусства «Облака» в течение двух дней на фестивале прочитают лекции и уроки, проведут мастер-класс по самообороне и своп-вечеринку, покажут феминистские фильмы.

Фестиваль проходит в Уфе уже не первый раз. В прошлом году «ФемБайрам» также проходил в Международный женский день.

В программе заявлены лекции о гендере, урбанфеминизме, женском стрит-арте, запланированы различные мастер-классы, в том числе по самообороне, который проведет кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо. Организаторы сообщают, что из плакатов, которые фемактивистки использовали на пикетах и акциях, сделают выставку, а вторая выставка «Комната страха» остается в секрете.

8 марта состоится #своп-вечеринка — это свободный обмен вещами: книги, игрушки, одежда, бижутерия, косметика, парфюмерия. Организаторы просят участниц фестиваля отнестись друг к другу с уважением и приносить вещи с актуальным сроком годности, чистую и целую одежду без катышков и пятен.

Полную программу двух дней «ФемБайрама» можно найти по ссылке.