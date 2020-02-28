Фото: glavarb.ru Радий Хабиров на коллегии прокуратуры Башкирии обозначил семь основных проблем Фото: glavarb.ru

В Уфе 28 февраля глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на расширенном заседании коллегии прокуратуры РБ, где остановился на семи проблемах, которые вызывают наибольшее беспокойство.

Задолженность по зарплате

Действительно, после прокурорского вмешательства в прошлом году выплачена задержанная зарплата более 26 тысячам работникам. Эта проблема растет, и нам нужно еще более активно ею заниматься. Между тем, эта работа довольно хорошо структурирована: работники прокуратуры совместно с Гострудинспекцией, республиканскими органами власти системно и постепенно этой задачей занимаются.

Дольщики

Это очень тяжёлое наследие, и оно вызывает самую серьёзную обеспокоенность. Органы прокуратуры принимают жёсткие меры по привлечению к ответственности недобросовестных застройщиков. В 2019 году в суд направлено семь уголовных дел по фактам хищения денежных средств дольщиков. Ситуация в жилищном строительстве – особо болезненная тема, с широким общественным резонансом. Мы не должны допустить появления новых пострадавших.

Нарушения в сфере ЖКХ

По-прежнему непростой остаётся ситуация в коммунальной сфере. В прошлом году возбуждено 26 уголовных дел о финансовых нарушениях в ЖКХ на сумму более 10 млн рублей, из которых 9,3 млн рублей уже возмещены. Материалы по 12 уголовным делам направлены в суды. Эту работу нужно совместно продолжать и дальше.

Хищение бюджетных денег

Наша общая задача – проверять законность использования каждого бюджетного рубля, не допускать нецелевого использования государственных денег и имущества. Прокурорские работники оперативно реагируют на наши обращения, которые довольно часто и регулярно возникают. По каждому выявленному факту хищения государственных средств прошу и впредь реагировать оперативно и предельно жёстко.

Нацпроекты

В ближайшие годы нам предстоит вложить в развитие Башкирии дополнительно десятки миллиардов рублей в рамках национальных проектов. И нужно быть готовыми, что будут разрабатываться новые схемы увода денежных средств, другие подобные нарушения. Что казнокрады будут действовать ещё хитрее и осторожнее. Поэтому мы с вами должны работать более тесно, оперативно обмениваться информацией. Применять цифровые технологии, которые позволят обеспечить прозрачность бюджетного процесса.

Необоснованные проверки бизнеса

Прокуратура проводит очень серьёзную работу по защите бизнеса от необоснованных проверок со стороны контролирующих органов. В прошлом году выявлено около тысячи таких нарушений. При формировании плана проверок на 2020 год прокуроры оградили от необоснованных контрольных мер более тысячи хозяйствующих субъектов.

Для того чтобы обеспечить защиту и представление интересов бизнеса, мы учредили в каждом муниципалитете так называемых «бизнес-шерифов» – заместителей главы администрации по работе с предпринимателями. Эта работа сложная, и мы только в начале пути.

Экстремистские и террористические проявления

Особо важная задача – профилактика в республике экстремистских и террористических проявлений, пресечение распространения деструктивных информационных материалов. Особенно в молодёжной среде и социальных сетях. В прошлом году прокуратура вынесла 30 предостережений о недопустимости экстремистской деятельности, 36 лиц по этому основанию привлечено к ответственности. Республиканские органы власти и муниципалитеты будут оказывать содействие в этой важной работе.

В заседании коллегии приняли участие заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, прокурор РБ Владимир Ведерников, руководители правоохранительных органов и силовых структур региона. Руководитель Башкирии поблагодарил сотрудников прокуратуры за добросовестную службу и пожелал дальнейших успехов в очень ответственной службе.