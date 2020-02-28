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22 апреля - день голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваемым выходным

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

22 апреля - день голосования по поправкам в Конституцию будет оплачиваемым выходным Фото: ИА «Башинформ»

22 апреля — выходной день, выбранный в России для проведения голосования по законопроекту о поправках в Конституцию, будет оплачиваться по-разному, сообщают «Известия».

«Те, кто работает сдельно, понятно, что за этот день ничего не получат... Сдельные работники, что они делали, за то и получают. Те, кто на окладе, а таких у нас 80%, получают полностью заработную плату за данный месяц вне отношения к тому, что будет еще один выходной», — цитирует издание﻿ председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
22 апреля с 8 до 20 часов по всей стране пройдет голосование по законопроекту о поправках в Конституцию, который внес в Госдуму президент страны Владимир Путин 20 января.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 23 января. Законопроект включает в себя предложения по корректировке 22 глав Конституции.

Как подчеркнул глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, все изменения в Основной закон, если их поддержат россияне, вступят в силу одномоментно.

Галина Бахшиева
Теги: поправки в Конституцию
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