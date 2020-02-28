В Башкирии 82% опрошенных родителей хотят, чтобы дети носили единую школьную форму
Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии почти 82% опрошенных родителей хотят, чтобы их дети носили единую школьную форму. Результаты специально проведенного в республике опроса озвучил сегодня на втором форуме школьного образования «Взлетай» замминистра образования Ильдар Мавлетбердин.
Сбор мнений: стоит ли вводить стандарт в одежде учеников был запущен Министерством образования несколько недель назад. Родителей, учителей и школьников просили ответить на четыре вопроса:
— как они относятся к введению единой школьной формы,
— какой цвет формы предпочитают (синий, коричневый, чёрный, серый, другой),
— у какого поставщика покупают школьную форму (у местных производителей или производителей других регионов),
— насколько быстро должен состояться переход к единой школьной форме (с 1 сентября 2020 года для первоклассников и в течение двух лет для других, либо с 1 сентября для всех).
В опросе приняли участие 97 тысяч родителей, 70 тысяч обучающихся и 10 тысяч учителей.
81,9% родителей и 92,5% учителей проголосовали за введение единой школьной формы. Согласие носить одинаковую одежду в школе среди учеников высказали 58,5%, 41,5% школьников оказались категорически против единых стандартов. Подавляющее большинство респондентов выбрали синий цвет формы, чуть меньше — черный и серый.
Мнения по поставщикам школьной формы тоже разделились. Опрос показал, что родители предпочитают одежду как республиканских производителей, так и из других регионов РФ.
На вопрос «Насколько быстро должен состояться переход к единой школьной форме, большинство или 60% респондентов выбрали ответ «с 1 сентября 2020 года для первоклассников и в течение двух лет для других». За то, чтобы ввести единую школьную форму с 1 сентября 2020 для всех обучающихся, проголосовали 38% опрошенных.
Напомним, Постановлением Правительства Башкортостана от 2013 года в регионе введены единые требования к школьной форме. В документе в рекомендуемом порядке прописаны требования по повседневной одежде, парадной форме одежды, к выбору цветов. Но по закрепленному положению, выбор и решение по введению единой школьной формы остается за самой школой.
Как сообщил Ильдар Мавлетбердин, мониторинг показал, что на сегодня в 63% школ республики введена единая школьная форма. В 37% школ школьники ходят в одежде, приближенной к деловому стилю, без использования ярких цветов, джинсов и так далее. Такая норма также прописана в постановлении правительства. В Баймакском, Белокатайском, Балтачевском, Благоварском, Ермекеевском, Зианчуринском, Илишевском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Мечетлинском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Татышлинском, Туймазинском, Чишминском районах республики на 100% введена унифицированная школьная форма.
Как отметил замминистра образования, в имеющийся документ о требованиях к школьной форме, необходимо внести изменения. В этом плане показателен опыт Брянской области, где нормами закреплен единый стандарт школьной формы.
«Есть идея создать единый реестр изготовителей школьной формы, республиканских производителей, которые могли бы предложить те варианты школьной формы, которые устроили бы всех: по качеству, прочности, цене», – отметил Ильдар Мавлетбердин.По его словам, единой школьной форме образовательных учреждений нужен отличительный знак региона. Это может быть, к примеру, башкирский орнамент, логотип, шеврон на липунах либо в форме сублимационной печати.
«Еще один сложный вопрос — цвет формы. Понимаем, что дети хотят отличаться друг от друга. Поэтому мы рассматриваем единые стандарты к модели школьной одежды, но в разных цветах. У школ должна быть возможность выбора цветовой гаммы. Также важно качество тканей, из которых форма будет изготавливаться. К тому же в соотношении с ценой. Цена 4 тысячи устроит далеко не всех».К сожалению, в Башкирии ткани практически не производятся, по всей России есть лишь единицы производителей. Те ткани, которые есть в России, их не хватает. Основные объемы завозятся из Турции из Китая, сказал начальник отдела развития лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики РБ Марат Кашаев.
Самое главное, чтобы форма нравилась школьникам, считают представители родительской общественности.
Разработкой коллекции единой школьной формы для школ республики сейчас занимаются студенты факультета технологии и конструирования одежды УГНТУ. По словам заведующий кафедрой Ольги Будеевой, коллекция еще требует тщательной доработки и цветовых решений.
Перед участниками дискуссии модели школьной формы продемонстрировали пять фабрик Башкирии, компании из Уфы и Стерлитамака.