В Башкирии 82% опрошенных родителей хотят, чтобы дети носили единую школьную форму

Фото: ИА «Башинформ»





Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии почти 82% опрошенных родителей хотят, чтобы их дети носили единую школьную форму. Результаты специально проведенного в республике опроса озвучил сегодня на втором форуме школьного образования «Взлетай» замминистра образования Ильдар Мавлетбердин.

Сбор мнений: стоит ли вводить стандарт в одежде учеников был запущен Министерством образования несколько недель назад. Родителей, учителей и школьников просили ответить на четыре вопроса:

— как они относятся к введению единой школьной формы,

— какой цвет формы предпочитают (синий, коричневый, чёрный, серый, другой),

— у какого поставщика покупают школьную форму (у местных производителей или производителей других регионов),

— насколько быстро должен состояться переход к единой школьной форме (с 1 сентября 2020 года для первоклассников и в течение двух лет для других, либо с 1 сентября для всех).

В опросе приняли участие 97 тысяч родителей, 70 тысяч обучающихся и 10 тысяч учителей.

81,9% родителей и 92,5% учителей проголосовали за введение единой школьной формы. Согласие носить одинаковую одежду в школе среди учеников высказали 58,5%, 41,5% школьников оказались категорически против единых стандартов. Подавляющее большинство респондентов выбрали синий цвет формы, чуть меньше — черный и серый.

Мнения по поставщикам школьной формы тоже разделились. Опрос показал, что родители предпочитают одежду как республиканских производителей, так и из других регионов РФ.

На вопрос «Насколько быстро должен состояться переход к единой школьной форме, большинство или 60% респондентов выбрали ответ «с 1 сентября 2020 года для первоклассников и в течение двух лет для других». За то, чтобы ввести единую школьную форму с 1 сентября 2020 для всех обучающихся, проголосовали 38% опрошенных.

Напомним, Постановлением Правительства Башкортостана от 2013 года в регионе введены единые требования к школьной форме. В документе в рекомендуемом порядке прописаны требования по повседневной одежде, парадной форме одежды, к выбору цветов. Но по закрепленному положению, выбор и решение по введению единой школьной формы остается за самой школой.

Как сообщил Ильдар Мавлетбердин, мониторинг показал, что на сегодня в 63% школ республики введена единая школьная форма. В 37% школ школьники ходят в одежде, приближенной к деловому стилю, без использования ярких цветов, джинсов и так далее. Такая норма также прописана в постановлении правительства. В Баймакском, Белокатайском, Балтачевском, Благоварском, Ермекеевском, Зианчуринском, Илишевском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Мечетлинском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Татышлинском, Туймазинском, Чишминском районах республики на 100% введена унифицированная школьная форма.

Как отметил замминистра образования, в имеющийся документ о требованиях к школьной форме, необходимо внести изменения. В этом плане показателен опыт Брянской области, где нормами закреплен единый стандарт школьной формы.

﻿«Есть идея создать единый реестр изготовителей школьной формы, республиканских производителей, которые могли бы предложить те варианты школьной формы, которые устроили бы всех: по качеству, прочности, цене», – отметил Ильдар Мавлетбердин.

По его словам, единой школьной форме образовательных учреждений нужен отличительный знак региона. Это может быть, к примеру, башкирский орнамент, логотип, шеврон на липунах либо в форме сублимационной печати.

﻿«Еще один сложный вопрос — цвет формы. Понимаем, что дети хотят отличаться друг от друга. Поэтому мы рассматриваем единые стандарты к модели школьной одежды, но в разных цветах. У школ должна быть возможность выбора цветовой гаммы. Также важно качество тканей, из которых форма будет изготавливаться. К тому же в соотношении с ценой. Цена 4 тысячи устроит далеко не всех».

К сожалению, в Башкирии ткани практически не производятся, по всей России есть лишь единицы производителей. Те ткани, которые есть в России, их не хватает. Основные объемы завозятся из Турции из Китая, сказал начальник отдела развития лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики РБ Марат Кашаев.

Самое главное, чтобы форма нравилась школьникам, считают представители родительской общественности.

Разработкой коллекции единой школьной формы для школ республики сейчас занимаются студенты факультета технологии и конструирования одежды УГНТУ. По словам заведующий кафедрой Ольги Будеевой, коллекция еще требует тщательной доработки и цветовых решений.

Перед участниками дискуссии модели школьной формы продемонстрировали пять фабрик Башкирии, компании из Уфы и Стерлитамака.