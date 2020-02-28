Фото: скриншот видео | Видео: Стерлитамак ДТП ГИБДД Башкирии может отменить штраф водителю, нарушившему ПДД при спасении бабушки Фото: скриншот видео | Видео: Стерлитамак ДТП

ГИБДД Башкирии может отменить штраф водителю, нарушившему ПДД при спасении бабушки. Инцидент произошел 26 февраля в городе Стерлитамаке и попал на видео. На кадрах видно, как один из водителей случайно заметил пожилую женщину, на которую с крыши упал снег. Мужчина поспешил на помощь к бабушке, при этом переехав двойную сплошную линию и выехав на встречную полосу. Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировали автоинспекторы, находившиеся неподалёку. В отношении нарушителя был составлено постановление о привлечении его к административной ответственности. Водитель свою вину отрицать не стал.

Когда стало известно, почему водитель пошел на такое правонарушение, в ГИБДД пошли ему на встречу.

«В настоящее время рассматривается возможность отмены постановления в соответствии со статьей 24.5 КоАП «Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении», в случае если водитель обратится в ОВД с таким заявлением», — прокомментировали информацию в пресс-службе МВД Башкирии.