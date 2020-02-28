15 населенных пунктов Башкортостана выйдут в финал конкурса «Трезвое село»

Фото: Исполком Курултая башкир





















Фото: Исполком Курултая башкир

15 населенных пунктов республики выйдут в финал республиканского конкурса «Трезвое село». Победитель будет определен с помощью интернет-голосования. Проголосовать можно будет онлайн с 1 по 10 марта на сайте. Победителя наградят 19 марта.

В течение трех дней экспертная комиссия выслушала 47 участников республиканского этапа конкурса «Трезвое село». На публичной защите участники представили видеопрезентации своей деятельности в рамках конкурса. Некоторые деревни подготовили и дополнительный материал на антиалкогольную тематику в виде календарей, буклетов. Из деревни Старокурманкеево Давлекановского района приехал фольклорный ансамбль «Йәшлек» — бабушки спели частушки, посвященные конкурсу «Трезвое село».

«У каждой деревни свой путь к трезвости. В деревне Гафурово Туймазинского района он начался с тяжелого события. В прошлом году семейную пару, любящую выпивать, лишили родительских прав. Двух детей отправили в приют. Изъятие детей из семьи потрясло всех гафуровцев. Жители деревни на сходе решили бороться за трезвый образ жизни. Пообщались с этими родителями, вели разъяснительные беседы. Итог совместной кропотливой работы — детей вернули в семью. Сейчас они вместе с отцом и матерью дома, а в Гафурово идет ожесточенная борьба за трезвость. Добились закрытия двух магазинов из четырех, в которых продавались спиртные напитки», — рассказала пресс-секретарь исполкома Курултая башкир Минзия Каспранова.

В деревне Истриково Нуримановского района также не продается алкоголь в магазинах. Этому помогли пикеты, организованные возле торговых точек. Школьники и молодежь не раз выходили с плакатами на антиалкогольную тематику.

Деревня Бутаево Белорецкого района — один из самых активных участников проекта. Здесь жители выступили против подпольной продажи спиртного во время раздачи пенсий. Мастер-классы по изготовлению амуниции для лошадей, различных приспособлений для хозяйства были показаны в репортажах республиканского телевидения. Телезрители также узнали, что бутаевские умелицы отправляют свой национальный бренд — копченый корот практически в разные города и страны мира — Израиль, Кипр, Казахстан, Москву, Санкт-Петербург.

Жители деревни Зилим-Караново Гафурийского района свою работу начали с обращения к продавцам спиртных напитков. Во время конкурса в целом районе было обнаружено более 200 точек, торгующих спиртосодержащей продукцией. Жители села говорят, что теперь число точек с продажей алкоголя уменьшилось.

В деревне Халилово Караидельского района пенсионерка Хализа Мубаракова организовала спортивный клуб женщин. Собрала вокруг себя тех, кто хочет заниматься спортивной гимнастикой. В рамках конкурса проведено 20 мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.

В Баймакском районе жители деревни Зилимово создали сувенирную продукцию с антиалкогольной тематикой, прибылью от продажи решили поддержать фильм о Рами Гарипове режиссера Булата Юсупова. Во время конкурса было изготовлено 36 баннеров, более 1000 листовок. В районе особенно активно работает Совет мужчин («Ир-егеттәр ҡоро»). Мероприятия в рамках конкурса поддерживают местные предприниматели. Так, Руслан Абдуллин подарил два сруба молодым семьям.

Деревню Новоюмашево Шаранского района называют Медово-ягодной станицей. Здесь живет 350 человек. Многие выращивают клубнику, занимаются пчеловодством. В деревне есть люди, которые зарабатывают на продаже земляники. Занимаются всей семьёй. На мероприятии «Медовый спас» все жители собираются, организовывают выставку, выставляют на продажу товары.

По итогам публичной защиты презентации экспертная комиссия определит 15 финалистов. В данный момент идет подсчет оценок, изучаются презентационные материалы.