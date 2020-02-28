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На дороге Аскарово - Альмухаметово - Сибай введено временное ограничение движения

ОБЩЕСТВО

На участке автомобильной дороги Аскарово — Альмухаметово — Сибай введено временное ограничение движения.

Как сообщает Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству РБ, мера введена в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра, в выемках толщина снежного покрова более 2 м, ограничение видимости) до 15.30 часов 28 февраля.

Перерыв движения введен для всех видов транспортных средств на участке дороги Аскарово — Альмухаметово — Сибай км 52+200 – км 66+300 в Баймакском районе (ориентировочно от Сибая до границы с Абзелиловским районом).

Время открытия движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий.

В случае возникновения трудностей при проезде можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую Управления дорожного хозяйства РБ по телефону: 8-927-955-11-00, в чрезвычайных ситуациях — 112.

ИА «Башинформ»
Теги: ограничение движения
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