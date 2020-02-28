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28 февраля Пятница

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В Башкирии в конце февраля ожидается мокрый снег, а в начале марта - похолодание

ОБЩЕСТВО

﻿В Башкирии последний зимний месяц завершится мокрым снегом и ветром, а первый весенний месяц откроется по-зимнему прохладными днями. В ближайшие три дня марта синоптики прогнозируют похолодание, в конце февраля: осадки в виде дождя, мокрого снега, ожидается сильный ветер.

﻿В пятницу, 28 февраля, ночью по республике прогнозируется небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица. Днем местами небольшой дождь со снегом. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,-4, днем 0,+5.

В субботу, 29 февраля, ожидается небольшой мокрый снег, ночью по юго-востоку без осадков, местами гололед. Температура воздуха ночью и днем +2,-3, ночью по юго-востоку до -7. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного.

В воскресенье, 1 марта, возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью -1,-6, при прояснениях до -11, днем +2,-3. Ветер умеренный.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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