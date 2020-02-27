Фото: priderussia.ru Почтальон доставляет лекарства и продукты в «медвежьи уголки» Башкирии по бездорожью Фото: priderussia.ru

Почтальон из Караидельского района Алена Алеева стала одной из героинь федерального проекта «Гордость России», рассказывающем о людях, много лет преданных своему делу. Алена 22 года доставляет почту, продукты и лекарства в 11 отдаленных деревень. В них нет телефонов, магазинов, аптек. К ним нет дорог, только путь по реке Уфе. Алена проезжает 130 километров летом на моторной лодке, зимой на снегоходе.

Эти поселки, в которых проживают только пожилые люди, фактически отрезаны от внешнего мира. Почтальон – единственное звено, связывающее их с цивилизацией.

«В селение приходишь и раздаешь посылки, товары, квитанции. С каждым пообщаться надо, рассказать, что нового, их рассказы послушать, заказы новые принять. Работа с людьми – тоже часть моей профессии. Получается, у меня труд и умственный, и физический. Рассчитываешь только на себя и на технику», — говорит почтальон. О сложностях, опасностях и радостях своей работы Алена Алеева рассказывает в проекте.