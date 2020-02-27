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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«СтопБашРТС» ультимативно потребовал списать все допначисления за отопление

ОБЩЕСТВО
Фото: facebook.com

«СтопБашРТС» ультимативно потребовал списать все допначисления за отопление Фото: facebook.com

В Общественно-просветительском центре Общественной палаты Башкирии прошла четырехчасовая встреча активистов группы «СтопБашРТС» и представителей ресурсоснабжающей компании. На ней присутствовал руководитель Госжилстройнадзора Ильдар Шафиков. Функцию модератора выполнял начальник Управления главы РБ по общественно-политическому развитию Азат Бадранов Участники встречи рассказали о ней в своих аккаунтах в соцсетях.

«На наши требования о снижении тарифа (на 40%) и списания допначислений (66 млн руб.) они не только ответили отказом, но и нагло нам в лицо улыбаясь, напомнили, что с июля этот тариф вырастет еще больше», — написал активист Альберт Рахматуллин.

«Суть дела примерно понятна: многим жителям Уфы пришла платежка с лютыми цифрами за отопление. Сразу скажу, так и не удалось выяснить, кто и как в БашРТС принял такое решение: огорошить людей именно сейчас этими цифрами. Там как бы наложилось несколько факторов, самый важный из которых — теперь платить за тепло по факту, не размазывая по году, — объясняет руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев. — Представители компании заявили, что почти все средства тратят на ремонт теплотрасс, а акционерам почти ничего не отчисляется. Энергетики и вправду выглядели нарядно по-корпоративному, хотя «наглых улыбок» я с их лиц не считал. Видно было, что к разговору хорошо подготовились».

Меры урегулирования, предложенные модератором:

1. Создание межведомственной комиссии со всеми причастными, включая госкомтариф РБ и другие органы с целью понизить тарифы;

2. Создание при поддержке Общественной палаты Башкирии консультационный центр, который поможет оформить субсидию, которая компенсирует часть затрат на ЖКУ для малоимущих;

3. Оспаривание сомнительных данных общедомовых счетчиков (Жилстройнадзор уже оспорил 13 из 66 миллионов)

4. Приструнить обнаглевшие управляющие компании.

«По какой-то причине это все пролетело мимо ушей группы активистов», — отмечает автор поста.

ИА «Башинформ»
Теги: допначисления, башртс
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