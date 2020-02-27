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27 февраля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Социальные проекты НКО могут участвовать в конкурсе на получение грантов главы Башкирии

ОБЩЕСТВО

Фонд содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан 28 февраля 2020 года начинает прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов главы Башкирии в виде субсидий среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты.Бюджетконкурса составляет 50 млн рублей.

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на сайте grant.openrepublic.ru в разделе «Конкурсы». Прием заявок продлится до18 марта 2020 года включительно.

Информацию о направлениях и тематике проектов, требованиях к участникам конкурса, условиях и порядке предоставления грантовможно изучить на сайте grant.openrepublic.ru в разделе «Документы».

Телефон для справок: +7 (347) 218-16-82.

ИА «Башинформ»
Теги: гранты главы башкирии, субсидии, НКО
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