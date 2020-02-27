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27 февраля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Спикер парламента Башкирии попросил депутатов не пользоваться телефонами на работе

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Спикер парламента Башкирии попросил депутатов не пользоваться телефонами на работе Фото: Олег Яровиков

В Уфе 27 февраля на очередном заседании Госсобрания Башкирии спикер регионального парламента Константин Толкачев обратился к депутатам с просьбой, касающейся их телефонов.

«Коллеги, мне бы не хотелось об этом говорить, но это зло уже до всех дошло: сотовые телефоны стали таким неотъемлемым компонентом, где бы мы ни находились. Давайте все-таки постарайтесь обходиться без этого, неудобно перед нашими избирателями», — сказал председатель Госсобрания РБ.

Константин Толкачев пояснил, что до него дошли несколько снимков, где видно, как депутаты во время заседания сидят в телефонах.

«Это становится достоянием, неудобно мне вам делать замечание, но, тем не менее, просьба, давайте, обходитесь без этого. Не так часто мы собираемся, призываю к более активной, эффективной работе каждого на своем рабочем месте», — обратился к депутатам спикер башкирского парламента.
Как сообщалось ранее, глава республики Радий Хабиров предложил родителям школьников обсудить запрет смартфонов в учебных заведениях. Руководитель региона попросил родителей высказаться и проголосовать, нужны ли ученикам телефоны в школах. «Поделюсь опытом: У чиновников телефоны отобрал, эффективность их работы повысилась», — добавил он.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, мобильная связь, смартфоны
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