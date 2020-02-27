В Уфе показали форму волонтеров Фольклориады 2020

Фото: Валерий Шахов













Фото: Валерий Шахов

27 февраля в Концертном зале БГПУ им. М. Акмуллы прошла первая встреча «Навстречу Фольклориаде» волонтеров с организаторами VI Всемирной Фольклориады. Как сообщили руководители волонтерских центров, 350 волонтеров планируется задействовать по Уфе, 79 — по районам республики. Это молодые люди со знанием английского языка, а также по возможности испанского и французского (рабочие языки CIOFF). Форма для волонтеров выполнена в зеленом цвете — одном из основных цветов фестиваля.

Для волонтеров поставлена задача рассказать о примечательных местах столицы и республики и «взглянуть глазами туриста». Информация для тех, кто хочет стать волонтером, отметила руководитель подразделения волонтерского центра БГПУ Лиана Кожевникова, доступна во всех соцсетях Фольклориады 2020 и на официальном сайте фестиваля.

Уфа будет разделена на десять частей. Республика условно поделена на девять фестивальных округов, в каждом округе по семь-восемь районов. Каждый районный центр и центры городских округов примут на своих сценах гостей мероприятия. Это более 70 площадок, на которых, помимо концертных мероприятий, будут организованы выставки-ярмарки, игры и другое.

Всемирная Фольклориада 2020 пройдет в Республике Башкортостан с 18 июля по 1 августа 2020 года. На мероприятии будут организованы концертные мероприятия, традиционные игры, парады. Каждая страна приезжает со своими мастерами декоративно-прикладного искусства, они представят свои костюмы и музыкальные инструменты.

Международный фестиваль фольклора проходит раз в четыре года. Организует мероприятие Международный Совет организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств (СIOFF). Всего их прошло пять — в Голландии, Японии, Венгрии, Южной Корее и Мексике.