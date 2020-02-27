Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.51 ↑

EUR 71.24 ↓

27 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров предлагает родителям Башкирии обсудить запрет смартфонов в школах

ОБЩЕСТВО
Фото: Станислав Шахов

Радий Хабиров предлагает родителям Башкирии обсудить запрет смартфонов в школах Фото: Станислав Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях предлагает родителям школьников обсудить тему использования сотовых телефонов на уроках: «Давайте посоветуемся. Как-то однажды я высказался, что наши дети часто сидят, уткнувшись в смартфоны. И лучше хотя бы на время уроков дать им возможность сосредоточиться на занятиях. Как предложение — утром, когда ученики приходят в школу, они могут сдавать телефоны классному руководителю. Если возникает необходимость, им спокойно на перемене дадут позвонить или написать смс... может, нам все же нужно ограничить влияние смартфонов на мир наших детей, на возможность их образования...».

Глава региона попросил родителей высказаться и проголосовать, нужны ли ученикам телефоны в школах. «Поделюсь опытом: У чиновников телефоны отобрал, эффективность их работы повысилась», — добавил он.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, школы, мобильная связь, смартфоны
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Полная буря»: МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра до 26 м/с
МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об опасном явлении: вечером 26 февраля и ночью 27 февраля местами по востоку республики ожидается очень сильны
Из-за бурана на трассе Сибай - Магнитогорск застряли десятки машин - видео
В ночь с 26 на 27 февраля в Башкирии разбушевалась стихия. Из-за непогоды на трассе Сибай - Магнитогорск десятки машин застряли в полуночной тьме. Буран
В Уфе водитель маршрутки отказал пассажирке в оплате проезда картой «Алга»
В Уфе до сих пор встречаются водители маршруток, которые не хотят принимать безналичный расчет за проезд. В редакцию агентства «Башинформ» прислали видео
В Башкирии из-за непогоды закрывают дороги до Белорецка
В Башкирии из-за непогоды закрывают дороги до Белорецка — для большегрузов, пассажирских автобусов, такси. В этом регионе наблюдается гололед, ледяной до
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть