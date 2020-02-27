Фото: Станислав Шахов Радий Хабиров предлагает родителям Башкирии обсудить запрет смартфонов в школах Фото: Станислав Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях предлагает родителям школьников обсудить тему использования сотовых телефонов на уроках: «Давайте посоветуемся. Как-то однажды я высказался, что наши дети часто сидят, уткнувшись в смартфоны. И лучше хотя бы на время уроков дать им возможность сосредоточиться на занятиях. Как предложение — утром, когда ученики приходят в школу, они могут сдавать телефоны классному руководителю. Если возникает необходимость, им спокойно на перемене дадут позвонить или написать смс... может, нам все же нужно ограничить влияние смартфонов на мир наших детей, на возможность их образования...».

Глава региона попросил родителей высказаться и проголосовать, нужны ли ученикам телефоны в школах. «Поделюсь опытом: У чиновников телефоны отобрал, эффективность их работы повысилась», — добавил он.