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Никаких обысков, допросов в администрации Иглинского района не было: глава района

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

Никаких обысков, допросов в администрации Иглинского района не было: глава района Фото: соцсети

Глава Иглинского района Николай Самойленко опроверг информацию о якобы имевших место следственных действиях в местной администрации.

«Никаких следственных действий, связанных со мной лично, обысков, выемок документов в администрации Иглинского района в последнее время не было, — сказал Самойленко. — Мы ведем достаточно принципиальную работу по наведению порядка в районе по всем направлениям: по сельхозугодьям, по приведению земли в соответствие с кадастром, по соблюдению порядка в области рекламы и информационного размещения на наружных носителях. И, возможно, люди привыкли, что какой-то есть определенный бардак в районе, и в этом бардаке можно совершенно неконтролируемое что-то делать. Когда мы начали приводить в соответствие, наверняка это кому-то из предпринимателей не понравилось, потому что всё надо узаконивать, приводить рекламные конструкции к общей форме, общему виду. Это не дорого, но смотрится совсем по-другому, более цивилизованно».

Ранее на анонимных Telegram-каналах Башкирии была запущена фейковая информация, что якобы «в пятницу Следком провёл обыски в районной администрации, прошла выемка документов и допрошен Самойленко». В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили.

ИА «Башинформ»
Теги: СКР по РБ
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