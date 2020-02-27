Фото: Ксения Калинина Стали известны самые криминальные города и районы Башкирии Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане из крупных муниципалитетов наиболее сложная криминогенная ситуация сохраняется в Уфе, Стерлитамаке, Иглинском районе, Сибае и Белорецке. Относительно благополучно в Туймазах, Салавате, Мелеузе и Ишимбае. Об этом 27 февраля в Госсобрании Башкирии сообщил руководитель Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев.

«В 2019 году в республике зарегистрировано 55 347 преступлений, что на 2 081 (-3,6%) меньше по сравнению с 2018 годом. Раскрываемость преступлений составила 52,2% (-0,8%), — привел данные глава ведомства. — Криминогенная обстановка в Башкортостане в прошлом году продолжала оставаться стабильно напряженной как по количеству, так и по качеству совершаемых преступлений. Так, зафиксировано увеличение не только общего количества тяжких и особо тяжких преступлений (на 7,1%), но и рост доли данных преступлений в общем массиве преступности до 22,6% (в 2018 году — 20,3%)».

Отмечается, что снизилось количество убийств: в 2019 году — 240 случаев, что на 6,3% ниже, чем в 2018 году (256 случаев). На 18,3% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевших, — до 107 (в 2018 году — 131). На прежнем уровне осталось количество изнасилований (110), зарегистрирован 301 факт насильственных действий сексуального характера.