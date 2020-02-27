Фото: ИА «Башинформ» Следком Башкирии предложил запретить продажу баллончиков с газом и зажигалок детям Фото: ИА «Башинформ»

Глава следственного управления Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев предложил запретить продажу баллончиков с газом и зажигалок малолетним детям. Инициативу, озвученную 27 февраля на очередном заседании Госсобрания РБ, он обосновал тем, что в последнее время довольно распространенным в подростковой среде стал такой способ получения эффекта токсического опьянения, как вдыхание газа из зажигалок, баллончиков для их заправок, а также баллончиков для газовых плит.

«В прошлом году в республике зарегистрировано 16 случаев таких действий, из них шесть закончились смертью несовершеннолетних в результате отравления газом», — сообщил руководитель Следственного комитета РБ.

По его мнению, одним из условий, способствующих распространению в молодежной среде данной формы токсикомании, является отсутствие каких-либо ограничений по продаже баллончиков с газом и зажигалок, которые в свободной продаже могут быть приобретены даже малолетними детьми.

«Учитывая актуальность и важность тем детской безопасности, сохранения здоровья подрастающего поколения и воспитания нравственных устоев, считаю возможным предложить депутатам проработать вопрос о запрете продажи данных товаров лицам, не достигшим 18 лет (по аналогии с алкогольной продукцией, табаком и снюсом), а также предусмотреть административную ответственность за нарушение данного запрета со стороны торговых сетей», — выступил с предложением Денис Чернятьев.