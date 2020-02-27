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Ситуация с подростковыми суицидами в Башкирии стабильно негативная - Следком

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Ситуация с подростковыми суицидами в Башкирии стабильно негативная - Следком Фото: Олег Яровиков

Проблема суицида среди детей и подростков является одной из наиболее актуальных социальных проблем, как в целом России, так и в Республике Башкортостан. Об этом на очередном 19-м заседании Госсобрания Башкирии 27 февраля сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по РБ Денис Чернятьев.

«За 2019 год несовершеннолетними совершено 30 случаев оконченных суицидов, когда дети погибли, 83 покушения на свою жизнь. Тревожным моментом является стабильность этих негативных тенденций в республике: 2015 году – 48 фактов, в 2016 – 41, в 2017 – 33, в 2018 – 28. Анализ показывает, что 90 процентов случаев суицида совершают подростки в возрасте от 14 до 16 лет, то есть в переходном возрасте. 63 процента совершивших самоубийство обучались в школах республики. Подавляющее большинство случаев самоубийства совершено в сельской местности: из 30 это 21 факт. Здесь, очевидно, остро стоит проблема занятости несовершеннолетних, организации досуга, повышении социально-экономического уровня сельского населения», — заявил руководитель ведомства.

По его мнению, изменить существующую ситуацию и принимать комплексные мер по снижению количества суицидов – задача всех государственных органов.

«Поскольку самоубийства и суицидальные попытки совершают, в основном, дети школьного возраста, учреждения образования являются одним из основных органов системы профилактики, педагоги на основе своих профессиональных знаний и опыта обязаны своевременно заметить и помочь ребенку в решении его проблем, распознать симптомы и признаки суицидального поведения, научить детей выходить из стрессовых ситуаций, — подчеркнул Денис Чернятьев. — В общеобразовательных учреждениях должна быть усилена индивидуальная работа с несовершеннолетними и их родителями, должны активнее внедряться специальные образовательные программы по предупреждению суицидальных наклонностей в поведении несовершеннолетних, а также внедряться практика обучения педагогов методикам выявления суицидальных наклонностей, с принятием соответствующих профилактических мер. В качестве дополнительных мер – создание в каждой школе должности психолога либо специалиста по безопасности».

ИА «Башинформ»
Теги: СКР по РБ, суициды, подростки
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