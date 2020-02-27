Ростислав Мурзагулов избран в новый состав Общественной палаты России

Фото: Общественная палата РБ



Фото: Общественная палата РБ

Сегодня на заседании Общественной палаты Республики Башкортостан было принято решение об избрании председателя Совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова представителем Общественной палаты республики в Общественную палату Российской Федерации седьмого состава. Решение вступило в силу со дня его принятия.

«Перед формирующимися в Башкортостане институтами гражданского общества стоят вызовы цифрового времени, в первую очередь назрела необходимость формирования площадок для широкого, спокойного диалога по самым болезненным вопросам. Каждому из нас время от времени нужно выходить из своей привычной среды и учиться смотреть на происходящее глазами собеседника, – отметил Ростислав Мурзагулов. — Глава Башкирии Радий Хабиров за год-полтора сделал несколько революционных вещей для гражданского общества — резко повысил стандарты открытости и подотчетности общественности для чиновников всех рангов, учредил свой грант, региональный совет по правам человека и перезагрузил региональную грантовую систему, создав фонд-грантооператор. Вижу своей задачей в новом составе федеральной общественной палаты выхватывать и реализовывать здесь, на родине, передовые гражданские и социальные технологии, повышать узнаваемость регионального некоммерческого сектора на уровне страны».

Напомним, Ростислав Мурзагулов был избран членом комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ шестого состава от Республики Башкортостан в июне 2019 года.

В августе 2019 года стал участником круглого стола «Борьба с опасным контентом в интернете: «перегибы» на местах», организованного Общественной палатой России.

В сентябре 2019 года стал основным спикером дискуссионной площадки по теме распространения фейков в интернете на форуме «Вся Россия», организованной комиссией Общественной палаты России по СМИ.

Процедура формирования нового, седьмого состава Общественной палаты РФ была инициирована президентом страны Владимиром Путиным 25 февраля. Срок полномочий шестого состава Общественной палаты РФ истекает 19 июня 2020 года.

Общественная палата России состоит из 168 членов: 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых указом Президента Российской Федерации, 85 представителей общественных палат субъектов Российской Федерации и 43 представителей общероссийских общественных объединений, иных некоммерческих организаций.

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона «Об Общественной палате Российской Федерации», президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Информация о направлении предложений 40 гражданам, имеющим особые заслуги перед государством и обществом, войти в седьмой состав ОП РФ размещена на сайте Кремля. В течение 30 дней приглашенные должны будут ответить на предложение Президента.

Параллельно в общественных палатах субъектов РФ проходит процедура выборов представителей региональных палат в Общественную палату РФ.