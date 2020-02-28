Мусорный завод в Благовещенске не будет представлять угрозы экологии города - инвестор

Мусоросортировочный комплекс в Благовещенске не будет представлять угрозы экологии города и его жителям, заявил на пресс-завтраке с «Коммерсантъ-Уфа» инициатор строительства объекта, инвестор проекта — компания «Регион-капитал».

О проекте

По словам руководителя «РК», владельца мусороперерабатывающего бизнеса в Уфе и Стерлитамаке Айрата Максадова, проектом предполагается строительство в 5 км к северо-востоку от Благовещенска мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО. Проектируемый завод по глубокой переработке станет стратегическим объектом, отвечающим требованиям времени: максимальное извлечение из отходов вторсырья при минимальном объеме захоронения так называемых «мусорных хвостов».

Два года назад проект прошел федеральную экологическую экспертизу, в мае — главгосэкспертизу, а также был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

На полигоне планируется захоранивать от 7 до 20% ТКО — это несортируемые фракции. 20% отходов предполагается сортировать, извлекать из поступающего мусора 40 видов ресурсов (пластик, бумага, стекло, черные и цветные металлы, ПЭТ, текстиль и т.д) и отправлять на переработку на предприятия в Башкирии и в соседние регионы.

Еще 40% мусора «Регион-капитал» обещает перерабатывать самостоятельно: из органики делать компост, из шин — резиновую крошку и продукцию из нее. В плане также — производство RDF топлива для цементных заводов (40% ТКО). Мусор будет поступать сюда из Уфимского, Благовещенского, Нуримановского, Кушнаренковского районов.

Об экологичности проекта

Как сообщало ранее агентство, строительство такого крупного объекта, вызвало большую обеспокоенность у местного населения. Людей волнует потенциальное влияние еще одного производства на экологию города. В ответ на протесты граждан Айрат Максадов заявляет, что мусороперерабатывающий завод будет максимально экологичным.

Выделенный для завода участок площадью 42 га расположен в 5 км от Благовещенска. Расстояние до ближайших садов — 2,5 км.

Согласно санитарным нормам, минимальное расстояние, на котором может находиться полигон ТКО от города и садов, составляет 500 метров, мусоросортировочный комплекс — 1 км. Объект полностью находится в санитарно-защитной зоне, в пределах которой могут рассеиваться опасные вещества. Кроме того, участок окружен естественным защитным барьером — лесом, и не находится в зоне водных объектов. То есть, вред окружающей среде, городу и его жителям исключается на 100%, подчеркивает Максадов. К тому же предприятие будет обязано ежеквартально предоставлять данные мониторинга воздуха, воды, почвы.

Что касается опасения населения, якобы высота планируемого полигона будет составлять 60 м, эта цифра является предельной, исходя из максимальной его вместимости и срока эксплуатации на 15 лет (в соответствии с инструкцией по проектированию и эксплуатации).

﻿«Сколько будет поступать сюда отходов, и как быстро полигон наполнится — это другой вопрос. Для примера: территория тела полигона в Черкассах составляет 55 га. Ежегодно туда поступает порядка 850 тысяч тонн отходов. Полигон работает с 1969 года. Сегодня высота его на уровнем земли — 35 метров. То есть наш объект можно будет эксплуатировать более 100 лет. Но мы сейчас широкими шагами идем к переработке отходов, и уверяю, что этих параметров никогда не достигнем, потому что будет максимальное извлечение из ТКО вторсырья, а на полигон будет отправляться 7-20% неперерабатываемого мусора», — говорит бизнесмен.

К слову, подобный проект инвестором был реализован в Стерлитамаке 8 лет назад, в его адрес нет жалоб от жителей города.

Здесь из отходов производится 50 наименований готовой продукции. Перерабатываются тетрапаки, стриплента для упаковки мебели, пленка, пластик и другое.

Мнение властей

Проект строительства завода по глубокой переработке отходов в Благовещенске — очень нужный, заявляют в Минэкологии республики. Башкирия сейчас активно занимается поиском инвесторов строительства, как новых полигонов, так и комплексов по мусоросортировке и переработке. По словам замминистра природопользования Нияза Фазылова, сегодня в регионе 34 полигона находятся на грани заполнения, сооружений для изоляции ТКО недостаточно на юго-западе и северо-востоке.

На территории Уфы и Уфимского района сейчас действуют два лицензированных полигона: в Сергеевке, который заполнен на 98%, и в Черкассах – на 80%. Через несколько лет Спецавтохозяйство по уборке Уфы (регоператор №1 по данной территории) столкнётся с отсутствием мест захоронения отходов, считает Фазылов.

Помимо проекта «Регион-капитала» были заявлены и другие программы по строительству полигона и МСК. Рассматривались варианты их появления на территории Уфимского, Кармаскалинского, Иглинского районов. Но в настоящее время в степени готовности находится только проект «РК» в Благовещенске.

Замминистра экологии сообщил, что в настоящее время требуется актуализация бизнес-плана будущего завода. В ближайшее время предстоит представить его на одном из «Инвест-часов» главе республики Радию Хабирову. И уже после этого проект либо будет поддержан, либо отклонен, или отложен и пересмотрен.

О сроках строительства

По планам инвестора, мусоросортировочный комплекс и полигон будут построены в ближайшие два года. В 2022 году предполагается организация производства резиновой крошки и продукции из нее, компоста, RDF-топлива. К 2024 году завод должен начать перерабатывать остатки.

О мощностях

Максимальная проектная мощность полигона составит 480 тысяч тонн в год, мощность мусоросортировочного комплекса — 50 тысяч тонн в год. Возможна модернизация комплекса до 200 тысяч тонн. Бизнес-план предполагает взаимодействие с действующим МСК «Эко-Уфа» и проектируемым комплексом в Подымалово, добавил руководитель компании Айрат Максадов.

О расходах и доходах

Для возведения объектов требуется 937 млн рублей. На заводе будет создано 300 рабочих мест. Годовая выручка предприятия должна составить 1089 млн рублей. Доходы в бюджет республики, которые включают как налоги, так и сборы за вредное воздействие на окружающую среду, прогнозируются в объеме 122 млн рублей в год.