Фото: Госкомитет РБ по ЧС Спасатели сообщили о последствиях бурана на трассе в Башкирии Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Спасатели во время бурана на трассе около поселка Старый Сибай ночью эвакуировали людей, чьи автомобили оказались в снежном плену.

«В обычный день пройти расстояние около 300 метров не составило бы труда, а ночью, в метель, когда ты даже не видишь кончиков пальцев вытянутой руки, передвигаться фактически невозможно. О своем направлении движения можно было только догадываться. В поселке Старый Сибай этой ночью мы эвакуировали отца с ребенком и из другой машины мужчину и женщину», — уточнили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.

В третьем часу ночи сотрудники ведомства отправились вызволять из бурана водителей и пассажиров восьми автомобилей, которые застряли на автодороге Сибай — Сосновка.

Сейчас проезжую часть чистят тракторы. Также в МЧС республики сообщили, что с 23 часов 26 февраля на данной трассе вводилось ограничение движения для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных такси. По данным пресс-службы МЧС Башкирии, просьб о помощи от автовладельцев не поступало. Все ограничения на данный момент с трасс региона сняты.