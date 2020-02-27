Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.51 ↑

EUR 71.24 ↓

27 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Спасатели сообщили о последствиях бурана на трассе в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Спасатели сообщили о последствиях бурана на трассе в Башкирии Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Спасатели во время бурана на трассе около поселка Старый Сибай ночью эвакуировали людей, чьи автомобили оказались в снежном плену.

«В обычный день пройти расстояние около 300 метров не составило бы труда, а ночью, в метель, когда ты даже не видишь кончиков пальцев вытянутой руки, передвигаться фактически невозможно. О своем направлении движения можно было только догадываться. В поселке Старый Сибай этой ночью мы эвакуировали отца с ребенком и из другой машины мужчину и женщину», — уточнили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.

В третьем часу ночи сотрудники ведомства отправились вызволять из бурана водителей и пассажиров восьми автомобилей, которые застряли на автодороге Сибай — Сосновка.

Сейчас проезжую часть чистят тракторы. Также в МЧС республики сообщили, что с 23 часов 26 февраля на данной трассе вводилось ограничение движения для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных такси. По данным пресс-службы МЧС Башкирии, просьб о помощи от автовладельцев не поступало. Все ограничения на данный момент с трасс региона сняты.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, трасса Сибай-Магнитогорск, буран
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Полная буря»: МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра до 26 м/с
МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об опасном явлении: вечером 26 февраля и ночью 27 февраля местами по востоку республики ожидается очень сильны
В Уфе водитель маршрутки отказал пассажирке в оплате проезда картой «Алга»
В Уфе до сих пор встречаются водители маршруток, которые не хотят принимать безналичный расчет за проезд. В редакцию агентства «Башинформ» прислали видео
В Башкирии из-за непогоды закрывают дороги до Белорецка
В Башкирии из-за непогоды закрывают дороги до Белорецка — для большегрузов, пассажирских автобусов, такси. В этом регионе наблюдается гололед, ледяной до
В Башкирии сотрудники МЧС достали из искореженного в ДТП автомобиля пассажира
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии 26 февраля поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. По данным пресс-службы ведомст
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть