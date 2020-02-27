Фото: Олег Яровиков Многодетные семьи Башкирии смогут вместо земельного участка получить 250 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания Башкирии 27 февраля единогласно приняли в окончательном чтении проект закона РБ «О внесении изменений в Закон РБ «О регулировании земельных отношений в Республики Башкортостан».

Согласно этому законопроекту, семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также гражданам с несовершеннолетним ребенком-инвалидом, стоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно для строительства дома, предоставят право выбора. То есть, с их согласия, земельный участок можно будет обменять на единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей.

Было отмечено, что подобная мера особенно актуальна для городских жителей. Возле города, как правило, физически отсутствуют свободные земельные участки. Рассматриваемый законопроект направлен на то, чтобы снять напряженность в этом вопросе. Появится возможность выбрать деньги тем гражданам, тем семьям, кто в них реально нуждается: кто хочет, выбирает земельный участок, кто хочет — компенсацию.

Замминистра земельных и имущественных отношений РБ Дмитрий Суслин касательно Уфы пояснил, что очередь на земельные участки в столице составляет более шести тысяч человек.

«Ситуация осложняется тем, что сама территория города никак не увеличивается. Сейчас новых территорий под это (выделение земельных участков для указанных категорий граждан — прим. ред.) нет. Уже приходится договариваться с другими районами и городами, с близлежащими — это Кармаскалинский район, Благовещенск. Чтобы сформировать земельные участки под ту очередь, какая уже есть, на данный момент ресурсов на территории Уфы нет», — заявил он.