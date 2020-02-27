В Уфе одновременно провели две операции матери с пороком сердца и новорожденной малышке
В Уфе одновременно провели две операции матери с пороком сердца и новорожденной малышке Фото: Соцсети
Пять часов длилась двойная операция в уфимском кардиоцентре. Случай уникальный. По словам главного врача Республиканского кардиологического диспансера, у пациентки Зарины К. врожденный порок сердца. 13 лет назад она родила сына и решилась на второго ребенка.
«Беременность протекала сложно, появились сопутствующие заболевания. Возникла угроза для жизни мамы и ребенка. Все время до родов пациентка находилась под пристальным вниманием кардиологов и кардиохирургов. На 29-й неделе беременности состояние будущей мамы и малыша ухудшилось. На консилиуме было принято решение о проведении сразу двух операций», — уточнила главврач кардиодиспансера республики Ирина Николаева.
Первую операцию — кесарево сечение — проводила команда Республиканского перинатального центра. Вторую — протезирование митрального, аортального и трикуспидального клапанов — кардиохирурги центра.
«Подобные оперативные вмешательства кардиохирурги РКЦ делают ежедневно, сложно было определиться с тактикой. Переживали за обе жизни», — отметила главврач.
Мама с новорожденной дочерью выписались из кардиоцентра 26 февраля, ребенок будет дальше набирать вес и развиваться дома.