Фото: Соцсети В Уфе одновременно провели две операции матери с пороком сердца и новорожденной малышке Фото: Соцсети

Пять часов длилась двойная операция в уфимском кардиоцентре. Случай уникальный. По словам главного врача Республиканского кардиологического диспансера, у пациентки Зарины К. врожденный порок сердца. 13 лет назад она родила сына и решилась на второго ребенка.

«Беременность протекала сложно, появились сопутствующие заболевания. Возникла​ угроза для жизни мамы и ребенка. Все время до родов пациентка находилась под пристальным вниманием кардиологов и кардиохирургов. На 29-й неделе беременности состояние будущей мамы и малыша ухудшилось. На консилиуме​ было принято решение о проведении сразу двух операций», — уточнила главврач кардиодиспансера республики Ирина Николаева.

Первую операцию — кесарево сечение — проводила команда Республиканского перинатального центра. Вторую — протезирование митрального, аортального и трикуспидального​ клапанов — кардиохирурги центра.

«Подобные оперативные вмешательства кардиохирурги РКЦ делают ежедневно, сложно было определиться с тактикой. Переживали за обе жизни», — отметила главврач.

Мама с новорожденной дочерью выписались из кардиоцентра 26 февраля, ребенок будет дальше набирать вес и развиваться дома.