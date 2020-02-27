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В Башкирии закрыли первую ледовую переправу

ОБЩЕСТВО

Сегодня в городе Бирске закрыли двухполосную ледовую переправу на реке Белой и выставили запрещающие аншлаги, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

В регионе действует только одна переправа — в селе Староянзигитово Краснокамского района. Грузоподъемность ее составляет 12 тонн, ширина полос 50 метров, длина переправы 800 метров.

Спасатели напомнили жителям Башкирии о соблюдении мер безопасности в период потепления.

Ни в коем случае не выезжать на лед на автотранспорте. Передвижение возможно только на легковых автомобилях в местах еще функционирующей ледовой переправы.

В период таяния льда категорически запрещается выходить на лёд. Родителям необходимо объяснить своим детям, насколько опасны игры на тонком льду.

В весенний период под лёд могут провалиться не только дети, оставленные родителями без присмотра, но и взрослые — любители подледного лова. Ведь нередко и они, даже самые опытные и бывалые, пренебрегая правилами безопасности, могут оказаться в беде. Чтобы не допустить трагических случаев, не выходите на лед.

ИА «Башинформ»
Теги: ледовая переправа, МЧС
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