Фото: Олег Яровиков Глава Следкома Башкирии назвал самую коррупциогенную сферу в республике Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане наиболее коррупциогенная сфера — это сфера землепользования. Об этом на очередном 19-м заседании Госсобрания Башкирии 27 февраля сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по РБ Денис Чернятьев.

«В целом, за прошлый год нам удалось возместить государству более 13,5 млн рублей от 900 млн рублей причиненного ущерба коррупционерами, — сообщил глава СКР по РБ. — В 2019 году мы продолжили работу по выявлению коррупционных преступлений в сфере землепользования. По нашим оценкам это наиболее коррупциогенная сфера на сегодняшний день. Одним из распространённых способов совершения преступления в республики является выдача заинтересованным гражданам фальсифицированных выписок из похозяйственной книги о наличии прав на земельный участок, якобы приобретенного до вступления в силу Земельного кодекса».

В прошлом году Управлением было расследовано 37 уголовных дел в отношении 147 преступлений, связанных с подложными выписками из похозяйственных книг.

«Предлагаем депутатам рассмотреть и проработать законодательную инициативу по внесению изменений в ФЗ о госрегистрации недвижимости, чтобы навязать органам местного самоуправления вести реестр в электронной форме похозяйственных книг, то есть оцифровать похозяйственные книги, пока они ведутся в рукописном виде. Доступ к реестрам предоставить администрациям муниципальных районов, а также предусмотреть в законе обязанность Росрееста контролировать достоверность предоставляемых выписок из похозяйственных книг. Думаю, такими мерами проблему можно решить, и это не требует большого финансового вложения из бюджета», — заявил Денис Чернятьев.

Он отметил, что борьба с коррупцией в прошедшем году правоохранительным блоком активизирована, что обусловлено повышением эффективности межведомственного взаимодействия, а также более критичным отношением к проявлениям коррупции со стороны руководства республики.

«Приведу несколько примеров. Заведено уголовное дело в отношении начальника отдела МВД России по Ишимбайскому району по факту получения взятки в крупном размере, уголовное дело в отношении старшего преподавателя УГНТУ, ему вменяются около 200 эпизодов получения взяток и должностного подлога. Показательным является уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Иглинского района, в ходе его расследования был выявлен факт получения им взятки в крупном размере в виде однокомнатной квартиры. Его приговорили к наказанию в виде реального лишения свободы сроком на семь лет девять месяцев. В завершающей стадии находится расследование уголовных дел в отношении бывшего министра земельных и имущественных отношений РБ, обвиняемого в превышении служебных полномочий при выделении земельных участков из республиканской собственности, причинивших ущерб республике на сумму свыше 500 млн рублей», — сказал руководитель ведомства.