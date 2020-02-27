Масленичный уикенд в Уфе: где поесть блины и сжечь праздничное чучело

Уфа на предстоящих выходных превратится в столицу Масленичных гуляний. Два дня город будет провожать зиму и встречать весну перед Великим постом, который продлится со 2 марта по 18 апреля.

В субботу, 29 февраля , народные гулянья с поеданием блинов и обязательным сожжением чучела Масленицы развернутся во всех районах Уфы.

Демский район: парк культуры и отдыха. Начало в 12.00 часов.

Октябрьский район: парк культуры и отдыха «Кашкадан» и Нагаевский дом культуры. Начало в 12.00 часов.

Ленинский район: стадион «Нижегородец» и сквер «Волна». Начало в 12.00 часов.

Калининский район: площадь перед ДК «Моторостроитель». Начало в 13.00 часов.

1 марта проводы зимы продолжатся.

Советский район: парк имени Ивана Якутова. Начало в 12.00 часов.

Орджоникидзевский район: площадь имени С. Орджоникидзе. Начало в 12.00 часов.

Кировский район: На площади перед ДК «Искинский» начало в 12.00 часов. На территории пляжа «Солнечный» начало в 15.00 часов. В торгово-развлекательном комплексе «Ультра» начало в 13.00 часов. Двор по улице Испытателей, 21. Начало в 11.00 часов. В поселке «Аэропорт» начало в 15.00 часов.

Помимо блинов с разной начинкой и кульминации праздника — сжигания чучела, гостей праздников будут ждать хороводы, конкурсы, мастер-классы.