Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.51 ↑

EUR 71.24 ↓

27 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Масленичный уикенд в Уфе: где поесть блины и сжечь праздничное чучело

ОБЩЕСТВО

Уфа на предстоящих выходных превратится в столицу Масленичных гуляний. Два дня город будет провожать зиму и встречать весну перед Великим постом, который продлится со 2 марта по 18 апреля.

В субботу, 29 февраля, народные гулянья с поеданием блинов и обязательным сожжением чучела Масленицы развернутся во всех районах Уфы.

Демский район: парк культуры и отдыха. Начало в 12.00 часов.

Октябрьский район: парк культуры и отдыха «Кашкадан» и Нагаевский дом культуры. Начало в 12.00 часов.

Ленинский район: стадион «Нижегородец» и сквер «Волна». Начало в 12.00 часов.

Калининский район: площадь перед ДК «Моторостроитель». Начало в 13.00 часов.

1 марта проводы зимы продолжатся.

Советский район: парк имени Ивана Якутова. Начало в 12.00 часов.

Орджоникидзевский район: площадь имени С. Орджоникидзе. Начало в 12.00 часов.

Кировский район: На площади перед ДК «Искинский» начало в 12.00 часов. На территории пляжа «Солнечный» начало в 15.00 часов. В торгово-развлекательном комплексе «Ультра» начало в 13.00 часов. Двор по улице Испытателей, 21. Начало в 11.00 часов. В поселке «Аэропорт» начало в 15.00 часов.

Помимо блинов с разной начинкой и кульминации праздника — сжигания чучела, гостей праздников будут ждать хороводы, конкурсы, мастер-классы.

ИА «Башинформ»
Теги: Масленица, выходные, праздники
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Полная буря»: МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра до 26 м/с
МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об опасном явлении: вечером 26 февраля и ночью 27 февраля местами по востоку республики ожидается очень сильны
В Уфе водитель маршрутки отказал пассажирке в оплате проезда картой «Алга»
В Уфе до сих пор встречаются водители маршруток, которые не хотят принимать безналичный расчет за проезд. В редакцию агентства «Башинформ» прислали видео
В Башкирии из-за непогоды закрывают дороги до Белорецка
В Башкирии из-за непогоды закрывают дороги до Белорецка — для большегрузов, пассажирских автобусов, такси. В этом регионе наблюдается гололед, ледяной до
В Башкирии сотрудники МЧС достали из искореженного в ДТП автомобиля пассажира
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии 26 февраля поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. По данным пресс-службы ведомст
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть