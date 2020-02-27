Башкирия в федеральных СМИ: В Уфе распределили квоту на хадж; почему все боятся дженериков

Организаторы шестого Ялтинского форума, среди которых Башкирия, рассчитывают на участие делегаций из 100 стран, в том числе из США и Великобритании.

Особенный форум. Организаторы VI Ялтинского международного экономического форума, который пройдет 23-25 апреля этого года, рассчитывают, что его участниками станут делегаты из 100 стран, в том числе из США, Великобритании и Украины. Об этом сообщил зампредседателя оргкомитета форума, первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров, передает ТАСС. По его словам, главная тема форума — это «Регионы России и мир». «Впервые мы выносим статус субъектов Российской Федерации на тот уровень, что хотим обсудить, как регионы России общаются с международными сообществами, с другими странами, на своем уровне, как растет экспорт, какие технологии, как идет обмен опытом», — рассказал Назаров. Одним из итогов работы форума должны стать контракты на сумму не менее 200 млрд рублей. Назаров пояснил, что на ЯМЭФ планируется подписать соглашения, которые ранее предполагалось подписать на инвестфоруме в Сочи. «Ряд этих соглашений и контрактов переходит на площадку ЯМЭФ, в том числе Башкортостан подготовил ряд таких контрактов, которые будут подписаны в Ялте», — добавил он, отметив, что одной из особенностей шестого ЯМЭФ станет участие сразу трех регионов в его организации. «Три региона готовят Ялтинский форум — наряду с Республикой Крым теперь еще Республика Башкортостан и Севастополь», — добавил он, пояснив, что участие в этой работе Башкирии объясняется ее тесными связями с полуостровом.

В Башкирии заработала крупнейшая в России солнечная электростанция. Эту новость передали многие федеральные СМИ. «Мощность новой Бурзянской СЭС — 10 МегаВатт. Инвестором выступила группа компаний «Хевел», — передает об этом ОТР. — Накопители энергии рекордной емкостью 8 Мегаватт-час поставила созданная при участии «Роснано» отечественная компания «Лиотех». В сюжете отмечается, что «станция сама анализирует параметры, по которым решает, когда нужно запасать энергию, а когда отдавать в сеть. Новая СЭС обеспечит бесперебойное электроснабжение объектов Бурзянского района Башкирии».

По данным экспертов, «применение гибридных электростанций, сочетающих источник и накопитель энергии, становится драйвером роста рынка систем накопления электроэнергии в России». Такое мнение выразил ТАСС руководитель инфраструктурного центра «Энерджинет» Национальной технологической инициативы Дмитрий Холкин, комментируя ввод в строй самой мощной в России СЭС с накопителем энергии в удаленном Бурзянском районе Башкирии. «Таким образом, в республике построено четыре СЭС общей мощностью 54 мегаватта — Бурибаевская, Бугульчанская и две Бурзянские. В дальнейшем в регионе планируется создать еще четыре таких станции совокупной мощностью 100 мегаватт», — добавили в ТАСС.

Почему люди боятся «импортозамещенных» лекарств. Общественную дискуссию вызывает политика Минздрава по использованию российских дженериков вместо оригинальных зарубежных препаратов. Как рассказала «Росбалту» эндокринолог медцентра «СМ-Клиника» Анастасия Калмурзина, опасения вокруг аналогов лекарств объяснимы, но не всегда основательны. Врач привела в пример ситуацию в одной из детских клиник Уфы, где детям выдают дженерики инсулиновых препаратов. Родители беспокоились, что лекарства не прошли дополнительных проверок. Как пояснила Калмурзина, «клинические испытания для выявления всевозможных рисков должны проходить оригинальные препараты. Для аналогов в этом нет необходимости, так как по закону в них должно использоваться то же активное вещество, что и в оригинале, поэтому их действие будет одинаково безопасным и эффективным». По словам эндокринолога, дженерики «РинГлар» и «РинЛиз» признали био- или фармацевтически эквивалентными оригинальным препаратам. Однако их подбор должен происходить индивидуально, добавила собеседница. Она также рассказала, почему всех так беспокоит подобное импортозамещение. «Это связано с тем, что дженерики дешевле, их названия не на слуху у пациентов», — заключила эндокринолог. Препараты «РинГлар» и «РинЛиз» являются российскими аналогами зарубежных препаратов с инсулином, пояснили в «Росбалте».

Такой штраф нам не нужен. Минюст пообещал пересмотреть нормы нового КоАП после критики документа, пишет газета «Коммерсантъ». Предусмотренные проектом нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточения для водителей не отвечают «запросам общества», поэтому документ перепишут, пояснили в газете, уточнив, что для доработки кодекса министерство просит у правительства два месяца. Ведомство изучит концепцию альтернативного кодекса от группы независимых экспертов. Отмечается, что проект вызвал больше всего нареканий со стороны автомобилистов из-за резкого ужесточения санкций за нарушения ПДД. Так, штраф за превышение на 20-40 км/ч скоростного лимита возрастет с 500 руб. до 3 тыс. руб., за превышение на 40-60 км/ч — с 1-1,5 тыс. до 4 тыс. руб. По данным издания, проект нового КоАП в среду обсуждался в Общественной палате. Приглашенные эксперты высказали ряд инициатив. В частности, член ОП Башкирии Радик Гарданов заметил, что в новом КоАП должны быть четко разграничены полномочия между федеральными и региональными властями по установлению штрафов. «Речь идет, в частности, о штрафах за стоянку на газонах: в ряде субъектов санкции, закрепленные в местных законах, не действуют из-за противоречий с КоАП РФ», — пишет «Ъ».

На кредитах. В январе этого года российские банки выдали 1,27 млн потребительских кредитов, что на 13,4% меньше, чем в январе 2019-го (1,47 млн), сообщают «Вести.ру» со ссылкой на данные «Национального бюро кредитных историй». Отмечается, что наибольшее количество потребкредитов выдано в Москве (59,6 тыс.), Московской области (55,3 тыс.), Краснодарском крае (49,3 тыс.), Башкирии (43,3 тыс.) и Татарстане (42,6 тыс.). При этом количество выданных потребкредитов сократилось почти во всех регионах страны. Наибольшее сокращение отмечено в Ставропольском крае (- 25%). В Москве и Санкт-Петербурге объем выдачи потребкредитов уменьшился в январе на 7,7% и 8,3% соответственно, говорится в сообщении.

Планы по замене лифтов под угрозой? «Российская газета» узнала, что в этом году при капремонте домов планируется заменить 15 тысяч лифтов. Это на 12% больше, чем год назад. По данным Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое, сейчас в России из 473 тысяч лифтов каждый пятый отработал свой срок. По решению Совета Евразийской экономической комиссии все изношенные лифты — более 140 тысяч — должны быть заменены до февраля 2025 года. В прошлом году регоператоры капремонта заключили контракты на замену 17 662 лифтов, это на 18% больше, чем в 2018-м. Лидерами по количеству контрактов стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Башкортостан и Крым, пишет газета и отмечает, что Евразийский банк развития намерен вложить в замену лифтов 10 млрд рублей, «что позволит уже в 2020-2021 годах заменить пять тысяч лифтов». Однако комиссию очень волнует ситуация на Щербинском лифтостроительном заводе: «по итогам 2019 года произошло резкое, около 30%, снижение объемов производства продукции. Предприятие является флагманом отрасли и без него планы по замене лифтов оказываются под угрозой», предупредили в «РГ».

В Уфе назвали квоту на хадж для россиян. Совершить хадж в Мекку — обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама — в этом году смогут 25 тысяч россиян. Такую квоту для России установила Саудовская Аравия, сообщили РИА Новости в Совете муфтиев РФ. Как пояснил первый зампред Совета муфтиев Рушан Аббясов, квоту по регионам распределили на заседании Совета по хаджу, которое состоялось в Уфе. «Согласно договору с Саудовской Аравией, квота для россиян в этом году составляет 25 тысяч мест», — сказал он. Хадж совершается в преддверии праздника Курбан-байрам – в месяц зуль-хиджа («месяц хаджа»). В этом году он начинается 22 июля, напомнили в РИА Новости.