Россия приостановит полеты в Южную Корею из-за коронавируса

C полуночи 1 марта Россия приостановит полеты в Южную Корею. Ограничения введены из-за распространения нового коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства», — цитирует издание слова Голиковой.

Известно, что авиакомпании «Аэрофлот» (регулярные и чартерные рейсы) и «Аврора» (только чартеры) продолжат летать в Южную Корею. Прибывшие из страны пассажиры будут проходить через терминал F московского аэропорта Шереметьево.

По последним данным, число зараженных вирусом Covid-19 в Южной Корее превысило 1200 человек, 12 пациентов скончались. Ранее Роспотребнадзор, Ростуризм и МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эту страну, а также в Италию и Иран, где в последние дни был зафиксирован резкий рост количества заболевших коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу минимизировать человеческие потери от распространения заболевания.

«Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», — подчеркнул Путин.