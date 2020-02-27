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27 февраля Четверг

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В Башкирии из-за бурана на трассе Сибай - Магнитогорск застряли десятки машин - видео

ОБЩЕСТВО
Фото: Стоп-кадр видео

В Башкирии из-за бурана на трассе Сибай - Магнитогорск застряли десятки машин - видео Фото: Стоп-кадр видео

В ночь с 26 на 27 февраля в Башкирии разбушевалась стихия. Из-за непогоды на трассе Сибай — Магнитогорск десятки машин застряли в полуночной тьме. Буран не позволил автомобилям ехать дальше, так как проезжую часть занесло снегом.

«Проходимости нет, один километр дороги не был вычищен и владельцы автомашин ночью просто бросили свои авто и пошли пешком», — сообщают свидетели ночных событий на трассе.

Ранним утром владельцы вернулись за своими автомобилями и, пробуксовывая, смогли вызволить «железных коней» из снежного плена.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в ночь на 27 февраля в Башкирии ограничили движение по нескольким региональным трассам. К утру автомобили вновь пустили по закрытым участкам автодорог.

ИА «Башинформ»
Теги: ЧП, трасса, буран
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