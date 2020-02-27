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27 февраля Четверг

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Из-за непогоды в Башкирии ограничили движение еще на одном участке трассы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Из-за непогоды в Башкирии ограничили движение еще на одном участке трассы Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии из-за гололеда, ледяного дождя и ограничения видимости до 9 утра 27 февраля введен перерыв движения для всех видов транспортных средств на участках автодорог: Юлдыбаево — Акъяр — Сара км 25+400 — км 63+305, и Верхний Сарабиль — Кувандык на участке от 26 до 100 км. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Госкомтранса.

Откроют трассу только после того, как погода наладится и проезд по дороге будет безопасным для всех участников движения. По другим направлениям проезд имеется.

В случае возникновения трудностей при проезде можете обратиться в круглосуточную диспетчерскую Управления дорожного хозяйства РБ по телефону: 8-927-955-11-00, в чрезвычайных ситуациях — 112.

Напомним, вечером 26 февраля были закрыты участки трассы до Белорецка для большегрузов, пассажирских автобусов, такси. МЧС Башкирии предупреждало о «полной буре».

ИА «Башинформ»
Теги: дороги
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