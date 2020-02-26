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Минздрав Башкирии создал систему, объединившую 4,5 млн электронных карт пациентов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии создана Республиканская медицинская информационно-аналитическая система, объединившая 4,5 млн электронных карт пациентов, сообщил на «Здравчасе» министр здравоохранения республики Максим Забелин. Единая база медицинских документов позволяет врачам разных медицинских организаций обмениваться информацией в электронном виде. В ближайшие годы планируется расширить возможности раздела портала Госуслуги «Мое здоровье», который предоставляет жителям республики электронные услуги и сервисы, а также доступ к личным медицинским документам.

По объему выделенных федеральных средств на реализацию регионального проекта «Цифровой контур» Башкирия занимает первое место в стране. На 2019-2021 годы республике выделена субсидия на 2,4 млрд рублей. Краснодарский край и Московская область получили по 2,3 млрд руб..

Максим Забелин сообщил, что в республике функционирует Контакт-центр, куда можно позвонить по бесплатному короткому номеру 13-01. Данный сервис позволяет гражданам записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом, либо задать интересующие вопросы.

Еще большие возможности для жителей открывает мобильное медицинское приложение «К врачу». Сервис дает доступ к своим электронным медкартам, результатам анализов и исследований. В 2020 году планируется внедрить технологию дистанционного консультирования отдельных категорий пациентов.

ИА «Башинформ»
Теги: здравчас, цифровизация
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