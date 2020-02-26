Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.92 ↑

EUR 70.45 ↓

26 февраля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Роза ветров»: пожарные Башкирии посвятили песню 30-летию МЧС России

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина | Видео: размещено на YouTube-канале МЧС РБ

«Роза ветров»: пожарные Башкирии посвятили песню 30-летию МЧС России Фото: Ксения Калинина | Видео: размещено на YouTube-канале МЧС РБ

Сотрудники Главного управления МЧС по Башкортостану к 30-летию МЧС России подготовили композицию «Роза ветров». Видеозаписи в клипе скомпонованы с различных YouTube-каналов, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства.

Автором текста и исполнителем выступил инженер группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по РБ сержант внутренней службы Михаил Солдаткин.

«Михаил в 2015 году пополнил ряды огнеборцев республики. Как и все, он проходил первоначальное обучение, заступал на суточные дежурства и не понаслышке знает о том, как протекает жизнь в подразделениях пожарной охраны. В феврале 2020 года назначен инженером группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем, — сообщили в МЧС Башкирии. — К юбилейному году МЧС России Михаил написал песню «Роза ветров». Он рассказал в композиции о том, как нужна и важна работа огнеборцев и напомнил, что романтика пожарного дела тесно сплетена с рядом трудностей и препятствий. Кстати, сочинять стихи Михаил начал во время работы в Главном управлении, в частности в пресс-службе».

За основу был взят хит «Небо славян» российской рок-группы «Алиса», написанный лидером группы Константином Кинчевым. В сведении звука помогал пожарный Уфы старший сержант внутренней службы Константин Григорьев. В свободное от службы время Константин увлекается музыкой и игрой на различных инструментах. Он окончил училище искусств, потом проходил службу в ЦВО МО в Москве. Девять лет работал в уфимской пожарно-спасательной части №32.

«В свободное от несения службы время занимаюсь музыкой, сочиняю и делаю аранжировки, и играю на саксофоне в рок-группе. Стараюсь играть собственные сочинения. Воспитываю двоих сыновей», — рассказал о себе Константин.

«Песня написана в честь празднования 30-летия МЧС, и является напоминанием самим пожарным, о том, что они нужны своей Родине, — пояснил руководитель пресс-службы МЧС РБ Алик Шарафутдинов. — В суете дней мы не успеваем поделиться радостью или печалью с родными и близкими. Особенно это касается тех, кто присягнул на верность своей Родине и находится на службе. Когда хочется поделиться своими переживаниями, на помощь приходит творчество».

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ, юбилей
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уроженцы Башкирии погибли в страшном ДТП под Усинском: нужна помощь неравнодушных
В Республике Коми около Усинска 24 февраля произошла страшная автоавария. По данным komiinform.ru, отец, мать, их сын и дочь возвращались домой с поездки
«Скинь 2400, получи 19200»: среди уфимцев в социальных сетях запустили флешмоб на деньги
Среди уфимцев и жителей Башкирии в социальных сетях набирает популярность финансовый флешмоб. Пользователям предлагают скинуть на карту человека 2400 руб
Авиакомпания «Победа» открывает рейсы из Уфы в Анапу
С 5 июня авиакомпания «Победа» начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Уфа-Анапа. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и п
Нацбанк Башкирии о финансовой пирамиде в Инстаграм: «Схема схожа с мошеннической»
Управляющий отделением Нацбанка Башкирии Марат Кашапов объяснил, что новая финансовая пирамида, запущенная в Инстаграм, схожа с мошеннической. «Финансы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть