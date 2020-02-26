Фото: Ксения Калинина | Видео: размещено на YouTube-канале МЧС РБ «Роза ветров»: пожарные Башкирии посвятили песню 30-летию МЧС России Фото: Ксения Калинина | Видео: размещено на YouTube-канале МЧС РБ

Сотрудники Главного управления МЧС по Башкортостану к 30-летию МЧС России подготовили композицию «Роза ветров». Видеозаписи в клипе скомпонованы с различных YouTube-каналов, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства.

Автором текста и исполнителем выступил инженер группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по РБ сержант внутренней службы Михаил Солдаткин.

«Михаил в 2015 году пополнил ряды огнеборцев республики. Как и все, он проходил первоначальное обучение, заступал на суточные дежурства и не понаслышке знает о том, как протекает жизнь в подразделениях пожарной охраны. В феврале 2020 года назначен инженером группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем, — сообщили в МЧС Башкирии. — К юбилейному году МЧС России Михаил написал песню «Роза ветров». Он рассказал в композиции о том, как нужна и важна работа огнеборцев и напомнил, что романтика пожарного дела тесно сплетена с рядом трудностей и препятствий. Кстати, сочинять стихи Михаил начал во время работы в Главном управлении, в частности в пресс-службе».

За основу был взят хит «Небо славян» российской рок-группы «Алиса», написанный лидером группы Константином Кинчевым. В сведении звука помогал пожарный Уфы старший сержант внутренней службы Константин Григорьев. В свободное от службы время Константин увлекается музыкой и игрой на различных инструментах. Он окончил училище искусств, потом проходил службу в ЦВО МО в Москве. Девять лет работал в уфимской пожарно-спасательной части №32.

«В свободное от несения службы время занимаюсь музыкой, сочиняю и делаю аранжировки, и играю на саксофоне в рок-группе. Стараюсь играть собственные сочинения. Воспитываю двоих сыновей», — рассказал о себе Константин.

«Песня написана в честь празднования 30-летия МЧС, и является напоминанием самим пожарным, о том, что они нужны своей Родине, — пояснил руководитель пресс-службы МЧС РБ Алик Шарафутдинов. — В суете дней мы не успеваем поделиться радостью или печалью с родными и близкими. Особенно это касается тех, кто присягнул на верность своей Родине и находится на службе. Когда хочется поделиться своими переживаниями, на помощь приходит творчество».