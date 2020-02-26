Фото: Тумазинский вестник В Башкирии школьница вырастила необычный для местного климата овощ Фото: Тумазинский вестник

Девятиклассница из села Райманово Туймазинского района Башкирии вырастила необычный для местного климата овощ. Элона Валеева давно увлекается биологией и участвует в конкурсах и олимпиадах российского уровня. В этот раз ей покорился овощ батат, который появился в Перу и Колумбии, сообщает «Туймазинский вестник».

Справка

Батат — второе название «сладкий картофель». Внешне представляет собой утолщенные корневища, длиной максимум 30 см. Сочная и нежная мякоть покрыта тонкой кожицей. В среднем вес этого корнеплода составляет примерно 300 г. Разные сорта батата отличаются окрасом мякоти и формой.

Батат используют не только для приготовления различных блюд, также из него изготавливают муку, сахар, спирт и патоку. Также сладкий картофель применяют как корм для скота.