Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.92 ↑

EUR 70.45 ↓

26 февраля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Как осиротевшие во время войны дети находили новых родителей в Башкирии

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

В Башкирии первыми усыновлять «детей войны» начали в Куюргазинском районе. О старте нового патриотического движения в стране рассказала газета «Красная Башкирия» в 1942 году. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Ни один ребенок, потерявший во время войны своих родителей, не останется безнадзорным», — сообщила газета 15 февраля 1942 года. После начала Великой Отечественной войны тысячи из них были размещены в детских учреждениях в глубоком тылу. Однако этого было мало. Требовалась помощь всего народа.

Первыми проявили инициативу несколько работниц Московской фабрики «Красный богатырь» — они усыновили осиротевших детей. Их поддержали во всех уголках Советского Союза. Так по всей стране началось новое движение патриотов, принимающих и воспитывающих в своих семьях детей, пострадавших от войны.

В Башкирии зачинателями этого дела стали жители Куюргазинского района. К февралю 1942-го в райцентре – селе Ермолаевке и в колхозах проживали 111 ребят, прибывших с советского запада. «Все они, окруженные заботой и лаской, уже не испытывают свалившихся на них тягостей войны, они обрели новые семьи», — отмечается в публикации.

К примеру, секретарь райкома Утин усыновил Жоржика Ополева, прибывшего из Смоленской области. Поначалу мальчик, потерявший на войне родителей и уже научившийся не верить людям, не хотел идти к Утину. «И только обещание прокатить малыша на легковой машине поколебало его детскую решимость, — пишут в газете. — Сейчас Жоржик зовет Утина папой и заявляет, что никогда и никуда не уйдет отсюда».

Директор заготконторы Смирнов удочерил Нину Чубарову, приехавшую из Бреста. А брат Нины – Володя воспитывался у бригадира Федосова, в 18 километрах от своей сестренки. Однажды Володя вместе с товарищем отправился навестить сестру, чтобы «убедиться, не нужна ли там их помощь».

В Ермолаевке воспитывалось еще много ребят. Так, рабочий местного спиртзавода Заварзин удочерил Розу Королеву, у инструктора роно Степанова на правах дочери жила Оля Малько, счетовод райфо Шимковская растила Юру Оторощенко.

Четверых ребят взяли на воспитание члены сельхозартели «Красная поляна». В местном колхозе «Радио» Мария Мистеркина усыновила двоих – Луку Гарусова и Бориса Хоростова. «Они теперь опрятно и тепло одеты, для них делается все, чтобы постепенно изгладить из их памяти пережитые ужасы войны», — говорится в сообщении.

Благородное движение патриотов ширилось. Примеру куюргазинцев последовали белоречане, продолжают в газете. В созданную при горисполкоме комиссию по устройству детей, оставшихся без родителей, за пять дней было подано около 20 заявлений от жителей Белорецка, желающих взять на воспитание сирот. И этот список каждый день пополнялся новыми именами.

Вот что писала в своем заявлении семья Чечневых: «В настоящее время, по вине подлого Гитлера, осиротели тысячи ребят. Для нас будет величайшим счастьем воспитать одного из таких осиротевших детей. Мы приложим все усилия, чтобы вырастить достойного своей родины и погибших родителей сына или дочь». Работающий на металлургическом заводе Миронов просил дать ему мальчика полутора-двух лет. «Воспитаем его так, как самые любящие и преданные родители воспитывают своих детей», — писал он.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: Национальный архив РБ, архив печати, Великая Отечественная война, дети-сироты, усыновление
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уроженцы Башкирии погибли в страшном ДТП под Усинском: нужна помощь неравнодушных
В Республике Коми около Усинска 24 февраля произошла страшная автоавария. По данным komiinform.ru, отец, мать, их сын и дочь возвращались домой с поездки
«Скинь 2400, получи 19200»: среди уфимцев в социальных сетях запустили флешмоб на деньги
Среди уфимцев и жителей Башкирии в социальных сетях набирает популярность финансовый флешмоб. Пользователям предлагают скинуть на карту человека 2400 руб
Авиакомпания «Победа» открывает рейсы из Уфы в Анапу
С 5 июня авиакомпания «Победа» начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Уфа-Анапа. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и п
Нацбанк Башкирии о финансовой пирамиде в Инстаграм: «Схема схожа с мошеннической»
Управляющий отделением Нацбанка Башкирии Марат Кашапов объяснил, что новая финансовая пирамида, запущенная в Инстаграм, схожа с мошеннической. «Финансы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть