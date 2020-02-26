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Бесплатное вещание на 22-й кнопке могут отобрать федеральные каналы - ОНФ

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Бесплатное вещание на 22-й кнопке могут отобрать федеральные каналы - ОНФ Фото: Валерий Шахов

«22-ю кнопку» в кабельных сетях, закрепленную за крупными муниципальными телеканалами могут отобрать федеральные каналы, обеспокоились в Общероссийском народном фронте.

Напомним, предложение закрепить «22-ю кнопку» в кабельных сетях за региональными и местными каналами в связи с переходом на цифровое вещание еще в 2017 году озвучили участники Медиафорума ОНФ. Дело в том, что с переходом телевещания на цифровой формат россияне остаются без местных новостей. Поручением Владимира Путина, на 22-й позиции было решено бесплатно зафиксировать муниципальные телеканалы. В июне 2019 года был подписан соответствующий закон.

В феврале Роскомнадзор должен объявить первые конкурсы на наделение статусом «22-й кнопки» местных вещателей в шести регионах – Саратовской, Калининградской, Нижегородской, Самарской областях, Башкирии и Бурятии.

По информации, поступившей в Центр правовой поддержки журналистов ОНФ от Ассоциации городских телерадиовещателей, практически на всех этих территориях в прошлом году начался процесс регистрации телеканалов, учредителем которых выступает Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). На сегодняшний день ВГТРК оформила отдельные лицензии на вещание созданных телеканалов «Башкортостан 24», «Запад 24», «2-я Садовая», «Восток 24», «Самара 24», «Нижний Новгород 24».

Этот процесс обеспокоил членов телевизионного журналистского сообщества в регионах. Они отмечают, что уже сейчас региональные телепрограммы филиалов ВГТРК доступны зрителям сразу на двух цифровых телеканалах — «Россия-1» и «Россия-24».

﻿«Нетрудно предположить, что вряд ли городским каналам удастся на равных конкурировать с таким «монстром», как государственный медиахолдинг ВГТРК, который обладает и серьезным ресурсом влияния, и широкими финансовыми возможностями, чтобы обеспечить своим филиалам победу в конкурсах, — подчеркнула руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. — Но такой результат точно будет противоречить сути поручения Владимира Путина и логике принятого для его исполнения закона. Зачем устраивать эти схватки Гулливера и лилипутов?».
По ее словам, федеральные каналы должны быть «старшими братьями» и учителями для муниципальных и региональных каналов, а не конкурировать с ними за рекламные крохи. Общественники просят председателя правительства РФ Михаила Мишустина и начальника Контрольного управления президента Дмитрия Шалькова обратить внимание на ход реализации поручения главы государства, чтобы не допустить его искажения.

Согласно нормам закона, муниципальный обязательный общедоступный телеканал выбирается из числа телеканалов, у которых 75% продукции посвящено национальному контенту. Кроме того, не менее 20% от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения.

﻿«Смысл поручения президента и закона о «22-й кнопке» — не только оставить на плаву муниципальные телеканалы и их работников, но и повысить позитивную конкуренцию за качество контента на местном уровне. Государство вытеснило их из цифрового эфирного вещания, кабельщики оттесняют их продукцию на сотые кнопки своих пакетов, размещая контент о жизни местных населенных пунктов после коммерческого или международного развлекательного. При этом в стране существует более 140 местных телеканалов, которые готовы обеспечить круглосуточное вещание. Это значит, что там работают большие и профессиональные коллективы, которые существуют много лет и имеют свою аудиторию. Однако «спасательный круг» в виде бесплатного и обязательного вещания на 22-й позиции, который местным телеканалам бросил президент, сейчас могут отобрать те же федеральные каналы», — резюмировала Костенко.

Гульфия Акулова
Теги: телевидение, 22-я кнопка
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