В Уфе на полгода перекроют часть улицы в центре города
27 февраля участки улицы 8 марта частично перекроют. Ограничение будет действовать полгода — до 27 августа.
По данным пресс-службы уфимской администрации, проезжая часть по двум полосам будет перекрыта на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до Владивостокской по четной стороне. Чиновники объяснили, что работы связаны со строительством «ливневок» и реконструкцией улицы 8 Марта.
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