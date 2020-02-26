В Уфе на полгода перекроют часть улицы в центре города

По данным пресс-службы уфимской администрации, проезжая часть по двум полосам будет перекрыта на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до Владивостокской по четной стороне. Чиновники объяснили, что работы связаны со строительством «ливневок» и реконструкцией улицы 8 Марта.

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях