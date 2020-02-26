Фото: пресс-служба МЧС РБ Жителя Башкирии оштрафовали за приготовление шашлыка на балконе Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Стерлитамаке на днях местный житель решил сделать шашлык. Недолго думая, он установил мангал на балконе и начал готовить мясное блюдо. Местные жители увидели клубы дыма и сообщили о возможном пожаре в экстренные службы.

«Поступило сообщение о дыме с балкона многоквартирного дома, расположенного по улице Щербакова. В результате проведенной разведки обнаружено, что на балконе был розжиг углей в мангале. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении», — прокомментировали в пресс-службе МЧС Башкирии.

Известно, что правонарушителю пришлось заплатить штраф в три тысячи рублей.

В ведомстве напомнили, что правила противопожарного режима запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир. Подобные действия могут повлечь за собой неотвратимые последствия и угрозу здоровью и жизни. Кроме того, каждая квартира – это неотъемлемая часть многоэтажного жилого дома, в котором проживает большое количество жильцов.