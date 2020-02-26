Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.92 ↑

EUR 70.45 ↓

26 февраля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Председатель Госсобрания Башкирии прокомментировал скандальное видео с главой сельсовета

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: МОЯ УФА, YouTube

Председатель Госсобрания Башкирии прокомментировал скандальное видео с главой сельсовета Фото: стоп-кадр видео | Видео: МОЯ УФА, YouTube

Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев на своей странице в «Фейсбуке» 26 февраля прокомментировал резонансное видео, на котором глава одного из сельсоветов Иглинского района обматерил пришедшего к нему в кабинет местного жителя. Скандальное «кино» стало предметом для разбирательства в «Единой России».

«Пригласили в том числе «героя» этого видео. Постарались разобраться во всем на холодную голову. Практика показывает, что эмоциональные решения в подобных случаях не всегда правильные, — написал Константин Толкачев. — Ситуация на самом деле довольно неоднозначная. Налицо конфликт, имевший свою предысторию и произошедший между людьми, давно друг друга знающими, соседями. Со слов председателя сельсовета «пострадавший» далеко не ангел. Имеет судимость по «нехорошей» статье, не работает, регулярно нарушает тишину и покой, включает громко музыку, устраивает по деревне гонки на своем автомобиле. На него регулярно поступают жалобы со стороны соседей».

Спикер регионального парламента продолжил, что в день конфликта «пострадавший» довел до слез секретаря сельсовета — женщину, к которой пришел в отсутствие председателя. Также он добавил, что на видео представлен не весь конфликт, но факт нецензурной брани был с обеих сторон.

«С учетом всех обстоятельств случившегося мы приняли, на мой взгляд, взвешенное решение. Председатель сельсовета продолжит работу, но получит дисциплинарное взыскание. Он также должен принести публичные извинения «потерпевшему». Примирение между ними, кстати, произошло еще в день конфликта. По словам председателя, автор видео сам первый подошел к нему с извинениями. Вечером они уже вместе чинили трактор и считали инцидент исчерпанным. Однако видео получило очень большой общественный резонанс, и мы не могли оставить случившееся без внимания, — заявил председатель Госсобрания — Курултая РБ. — В любом случае считаю подобное поведение председателя сельсовета недопустимым. Такое не должно повторяться. Пусть эта история послужит хорошим уроком для тех, кто так или иначе работает с людьми и тем более представляет органы государственной власти или местного самоуправления. Кто бы ни пришел к вам, какова бы ни была личность обратившегося, что бы он сам ни говорил, вы не вправе поддаваться эмоциям, а обязаны помнить, что работаете для людей».

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, ЧП
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уроженцы Башкирии погибли в страшном ДТП под Усинском: нужна помощь неравнодушных
В Республике Коми около Усинска 24 февраля произошла страшная автоавария. По данным komiinform.ru, отец, мать, их сын и дочь возвращались домой с поездки
«Скинь 2400, получи 19200»: среди уфимцев в социальных сетях запустили флешмоб на деньги
Среди уфимцев и жителей Башкирии в социальных сетях набирает популярность финансовый флешмоб. Пользователям предлагают скинуть на карту человека 2400 руб
Авиакомпания «Победа» открывает рейсы из Уфы в Анапу
С 5 июня авиакомпания «Победа» начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Уфа-Анапа. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и п
В Башкирии из реки Белой извлекли тело мужчины
В Башкирии на прошедшей неделе произошло одно смертельное происшествие на воде. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 25 февраля сообщил пр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть