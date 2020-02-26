Фото: стоп-кадр видео | Видео: МОЯ УФА, YouTube Председатель Госсобрания Башкирии прокомментировал скандальное видео с главой сельсовета Фото: стоп-кадр видео | Видео: МОЯ УФА, YouTube

Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев на своей странице в «Фейсбуке» 26 февраля прокомментировал резонансное видео, на котором глава одного из сельсоветов Иглинского района обматерил пришедшего к нему в кабинет местного жителя. Скандальное «кино» стало предметом для разбирательства в «Единой России».

«Пригласили в том числе «героя» этого видео. Постарались разобраться во всем на холодную голову. Практика показывает, что эмоциональные решения в подобных случаях не всегда правильные, — написал Константин Толкачев. — Ситуация на самом деле довольно неоднозначная. Налицо конфликт, имевший свою предысторию и произошедший между людьми, давно друг друга знающими, соседями. Со слов председателя сельсовета «пострадавший» далеко не ангел. Имеет судимость по «нехорошей» статье, не работает, регулярно нарушает тишину и покой, включает громко музыку, устраивает по деревне гонки на своем автомобиле. На него регулярно поступают жалобы со стороны соседей».

Спикер регионального парламента продолжил, что в день конфликта «пострадавший» довел до слез секретаря сельсовета — женщину, к которой пришел в отсутствие председателя. Также он добавил, что на видео представлен не весь конфликт, но факт нецензурной брани был с обеих сторон.

«С учетом всех обстоятельств случившегося мы приняли, на мой взгляд, взвешенное решение. Председатель сельсовета продолжит работу, но получит дисциплинарное взыскание. Он также должен принести публичные извинения «потерпевшему». Примирение между ними, кстати, произошло еще в день конфликта. По словам председателя, автор видео сам первый подошел к нему с извинениями. Вечером они уже вместе чинили трактор и считали инцидент исчерпанным. Однако видео получило очень большой общественный резонанс, и мы не могли оставить случившееся без внимания, — заявил председатель Госсобрания — Курултая РБ. — В любом случае считаю подобное поведение председателя сельсовета недопустимым. Такое не должно повторяться. Пусть эта история послужит хорошим уроком для тех, кто так или иначе работает с людьми и тем более представляет органы государственной власти или местного самоуправления. Кто бы ни пришел к вам, какова бы ни была личность обратившегося, что бы он сам ни говорил, вы не вправе поддаваться эмоциям, а обязаны помнить, что работаете для людей».