В Башкирии эпидемия гриппа идет на спад - Роспотребнадзор

В Башкирии эпидемия по ОРВИ и гриппу пошла на спад, пик пройден, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Последние четыре недели наблюдался подъем заболеваемости, пик эпидемии пройден на седьмой неделе года — с 10 по 16 февраля.

За минувшую неделю, с 17 по 23 февраля в республике по предварительным диагнозам зарегистрированы 34 138 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе у детей — 20 504 случая, что составляет 60% от общего числа больных. В детских возрастных группах наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возраст с 3 до 6 лет.

Заболеваемость ОРВИ среди населения республики на 44% выше эпидемического порога, информирует ведомство. В Уфе на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели 9 494 человека, в том числе 4 737 детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 20%. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

По состоянию на 24 февраля, на карантин остаются закрытыми 188 школ, 5 школ-интернатов и 17 детских садов, а также частично 141 класс в 27 школах и 22 группы в 17 детских садах.