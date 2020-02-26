Фото: Ксения Калинина «Полная буря»: МЧС Башкирии предупреждает о сильных порывах ветра до 26 м/с Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об опасном явлении: вечером 26 февраля и ночью 27 февраля местами по востоку республики ожидается очень сильный ветер с порывами до 21-26 м/с. По шкале Бофорта, скорости ветра в 24-28 м/с соответствует такой ветровой режим, как «полная буря». Это когда вырываются с корнем деревья, повреждаются легкие постройки.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, по востоку до умеренного, метель, днем небольшой мокрый снег, дождь со снегом. Местами гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14м/с, порывы до 18м/с, ночью по востоку республики усиление ветра до 21-26м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,+3°.

На автодорогах ночью и утром местами ухудшение видимости в дымке и снеге 1-2 км.

В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, дождь со снегом, местами гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14м/с, ночью порывы до 16м/с. Температура воздуха ночью -5,-7°, днем 0,+2°.

По состоянию на 13.00 часов на территории Башкортостана наблюдаются осадки в виде снега, мокрого снега, сильный снег наблюдается в Абзелиловском районе. Ветер северного, северо-западного направления, от 1 до 8 м/с (Бижбулякский район). Температура воздуха от +3 до -4 (Хайбуллинский район).

На федеральных трассах (ФАД) и дорогах республиканского значения машины двигаются в штатном режиме. Для уборки снега задействована спецтехника: на ФАД 122 единицы, на дорогах республиканского значения 604 единицы, по Уфе 295.