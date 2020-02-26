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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

УГАТУ распахнул двери для талантливых школьников

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В Уфимском государственном авиационном техническом университете прошла физико-математическая олимпиада «Физтех» для учащихся 9, 10 и 11-х классов. Отметим, что этим популярным интеллектуальным состязаниям более 25 лет, цель олимпиады — повышение интереса школьников к углубленному изучению физики и математики, выявлению у них творческих способностей и поиск молодых талантов.

«Физтех» проводится во многих городах России и ближнего зарубежья при активной поддержке руководителей департаментов образования регионов, директоров учебных заведений. По количеству участников олимпиады «Физтех» УГАТУ занимает третье место в стране (впереди – Санкт–Петербург и город Долгопрудный Московской области). В этом году на заключительном этапе олимпиады проверяли свои знания более 700 участников из Башкортостана.

«Победители и призёры заключительного этапа олимпиад школьников «Физтех» могут быть зачисленными во многие вузы России, в том числе и в УГАТУ, без вступительных испытаний по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников», — комментирует ответственный секретарь приемной комиссии УГАТУ Радик Калимуллин.

Воспользоваться особым правом могут только школьники, ставшие победителями и призёрами заключительных этапов олимпиад за последние 4 года при условии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не менее 75 баллов.

Уже на первом курсе студентам УГАТУ — победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, выплачивается дополнительная стипендия.

Более подробная информация о засчитываемых олимпиадах и предоставляемых особых правах при поступлении в университет в 2020 году опубликована на странице приемной комиссии УГАТУ: https://www.ugatu.su/abitur/

ИА «Башинформ»
Теги: УГАТУ
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