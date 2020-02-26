Фото: ИА «Башинформ» Академик Тишков: «Манипуляции при переписи населения ни к чему хорошему не приводят» Фото: ИА «Башинформ»

Автор идеи об отмене пятой графы в российском паспорте (где записывалась национальность) российский академик, историк и этнолог Валерий Тишков рассказал в интервью «Башинформу» о том, как получить действительную картину в ходе предстоящей переписи населения и не допустить искажений, в том числе этностатистики.

«Для того, чтобы получить картину без искажений, которые имели место в ходе переписи населения прошлых лет, самое главное — это перестать оказывать давление, перестать агитировать – «запишись башкиром», «запишись татарином» – перестать говорить об этом вообще, и тогда будет наиболее приближенный к реальной ситуации результат, — сказал Тишков. – Надо дать возможность людям записаться так, как они себя чувствуют. Если у человека сложное самосознание, если он чувствует себя и тем, и другим, то через запятую может записать свою двойственную или даже тройственную национальную принадлежность. Многие же говорят: «во мне столько всего намешано», поэтому самосознание идентичности может быть сложным, необязательно в чистом виде. Человек же не рождается ни татарином, ни башкиром или русским, он им становится в зависимости от воспитания, от места, где он живет, семейного окружения и других разных факторов».

По словам академика, в Башкирии итоги переписи и 2002, и 2010 годов показали, что манипуляции и в ту, и другую сторону возможны, но они ни к чему хорошему они не приводят.

«Есть проблема и переписи 2002 года, когда при Рахимове (Муртаза Губайдуллович, – первый президент республики) была агитация в пользу башкир. И в итоге в западной части Башкирии, там часть татар со сложной идентичностью, для них что татарин, что башкир – едино, они записались башкирами. А в переписи 2010 года не было такого давления, и наоборот маятник качнулся в другую сторону. Чем меньше этих дебатов вокруг того, кто мы, откуда мы пошли, тем лучше. Это не самое главное, главное, что мы россияне, а каждый человек сам определит, кто он, находясь с переписчиком один на один. Даже в одной семье одного ребенка записывают по отцу, другого — по матери, и такое бывает», — подчеркнул Тишков.