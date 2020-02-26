Фото: Олег Яровиков Депутатский мандат Андрея Иванюты достался бывшему министру образования Башкирии Фото: Олег Яровиков

В Уфе на очередном заседании Центральной избирательной комиссии РБ было принято решение передать вакантный мандат депутата Государственного Собрания — Курултая РБ шестого созыва экс-министру образования РБ, президенту Академии наук Башкирии Альфису Гаязову. Ранее мандат принадлежал бывшему министру молодежной политики и спорта Башкирии Андрею Иванюте, который сейчас возглавил администрацию Белорецкого района.

«Мандат передали зарегистрированному кандидату из республиканского списка кандидатов, выдвинутого Башкортостанским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Альфису Гаязову, и зарегистрировали его депутатом», — говорится в официальном сообщении ЦИК РБ.