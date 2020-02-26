Фото: сайт Уфимского планетария Жители Башкирии смогут увидеть сближение двух самых ярких светил ночного неба Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкирии в конце февраля смогут увидеть сближение двух самых ярких светил ночного неба: Луны и Венеры. Как рассказали в Уфимском планетарии, Венера, появляясь в течение месяца первой среди звезд на вечернем небе после захода Солнца, не может ни привлекать к себе внимания своим ярчайшим блеском. С наступлением сумерек она видна более четырех часов и заходит в конце месяца после 23.00 часов.

Что касается Луны, то она появилась на вечернем небе 24 февраля после новолуния. После захода Солнца она будет видна очень низко над горизонтом в виде узкого серпика, быстро заходящего за горизонт.

«Но с каждым вечером Луна будет видна все выше над горизонтом, её серпик будет расти, она будет заходить всё позже. И будет сближаться с Венерой. Наиболее близко друг от друга Луна и Венера будут видны 27 февраля», — сообщили в планетарии.