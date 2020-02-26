Башкирия в федеральных СМИ: В Уфе спасали полицейских; как сохранить сахарный завод

Минстрой сообщил об увеличении объёма ввода жилья в России. Драйвером жилищного строительства выступили ряд регионов, в том числе Башкирия.

На драйве. Объём ввода жилья в России вырос на 6,1%, при этом задача по увеличению этого показателя стоит перед всеми регионами, заявил глава Минстроя Владимир Якушев в рамках «открытого диалога» в Совете Федерации, передает «Парламентская газета». Он отметил ряд регионов, которые выступили драйвером жилищного строительства. Это Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, а также Ростовская, Ленинградская, Свердловская области, говорится в сообщении. Министр также сказал, что по итогам 2019 года доля городов с благоприятной городской средой составила 23,5% — это 262 города. К 2024 году их количество должно составить не менее 676, добавил он.

Сохранить нельзя закрыть. В продолжение вчерашней темы о закрытии в России трех сахарных заводов ТАСС передает, что «власти Башкирии рассчитывают сохранить Мелеузовский сахарный завод». Как сообщили агентству в региональном Минсельхозе, для Мелеузовского сахарного завода, владелец которого сообщил о намерении закрыть предприятие, власти республики планируют найти инвестора. Этим вопросом занимается министр, он ездил на встречу с владельцем компании «Продимекс» в Москве, у которой сахарный завод в Мелеузе, рассказали в ведомстве. В сезон на заводе работают до 460 человек, сейчас предприятие на консервации. «Продимекс», как только закончил переработку свеклы на Мелеузовском заводе, объявил о закрытии, чтобы у желающих была возможность приобрести завод. Закрытие завода, работающего с 1960 года, напрямую связано с обвалом цен на сахар, добавил собеседник агентства.

В Уфе и еще четырех городах России пройдут выборы в парламент Таджикистана, узнал ИА REGNUM. «Мы проинформировали российских коллег о нашей подготовке к парламентским выборам в Таджикистане, намеченным в это воскресенье 1 марта. Нами принято решение об открытии избирательных участков в пяти городах России в местах расположения наших дипломатических и консульских представительств», — цитирует агентство слова министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. Посольство Таджикистана в России и консульская служба посольства расположены в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске, напомнили в REGNUM.

Бум рефинансирования. «Известия» информируют, что россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей благодаря рефинансированию. Такой прогноз предоставили изданию участники рынка недвижимости. Отмечается, что за 5 лет процентные ставки заметно снизились — с 17–20% в конце 2014 года до 8,8–9% в 2020-м. Поэтому эксперты ожидают бум рефинансирования таких займов. В некоторых городах количество заявок на эту услугу выросло вдвое. «Уже сейчас количество заявок на рефинансирование в Петербурге выросло на 40%, в Тюмени — на 50%, в Нижнем Новгороде и Перми на треть, в Уфе и Омске — на 25%», — пишет газета, отметив при этом, что драйвером снижения процентных ставок по ипотеке, в том числе кредитам, выдаваемым на рефинансирование существующих, стало снижение ключевой ставки ЦБ.

Вкалывают роботы… На ОТР подготовили сюжет о том, как в Башкирии заработала первая в России полностью автоматизированная молочная ферма. «Благодаря новым технологиям животное само решает, когда ему есть, пить, когда пойти на дойку, а когда отдохнуть. В итоге каждая корова выдаёт до 30 литров молока в день — это почти в два раза больше, чем обычно», — говорится в сюжете и подчеркивается, что на ферме «всю работу выполняют роботы. Они даже убирают вольеры». Планируется, что через несколько лет таких комплексов в Башкирии будет больше 20, добавили на телеканале.

Как башкирский чиновник обругал посетителя матом, передали многие федеральные СМИ. По данным «Газеты.ру», «местный житель пришел на прием к главе Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимиру Кожанову и попросил построить дорогу до его деревни. Чиновник нецензурно ответил, что это будет сделано в последнюю очередь». Однако местный житель не растерялся и выложил видео этого разговора в сеть. Позже чиновник пояснил, что обратившийся к нему мужчина дважды судим и ему потребовалась характеристика для условного наказания. Сельсовет ее написал, перечислив все правонарушения. Это не понравилось местному жителю, который уже не первый раз провоцирует работников учреждения, поэтому чиновник не смог сдержаться, пояснили в газете.

Тем временем NEWS.ru опубликовал видео того, как в Уфе полицейских спасали из искорёженной машины. Сообщается, что в выходные двое сотрудников полиции пострадали в серьёзном ДТП в районе Колхозного рынка в Уфе. «Lada Granta с полицейскими двигалась в сторону рынка, когда из-за сугроба в неё влетел Chevrolet Cruze, ударив «Гранту» в левый бок. От этого машина полицейских влетела в столб. В итоге полицейские оказались заблокированы в автомобиле». «За рулём был молодой человек, а также девушка-пассажир. Оба сотрудника полиции были в форме», — рассказали очевидцы ЧП, сделавшие видеозапись спасательной операции. В итоге правоохранителей извлекали из искорёженного авто с помощью специальной спасательной техники, сообщил портал.

Истерика в такси. РЕН ТВ передает, что в Башкирии женщина с кулаками набросилась на таксиста, который отказался везти ее ребенка без автокресла. «Водитель действует по закону: детское кресло в салоне только одно, а малышей двое, поэтому он просто не имеет права ехать, — отмечают в сюжете. — Но пассажирку это не волнует, она предлагает доплатить, а когда снова получает отказ, звонит в поддержку агрегатора. Однако решает соврать, что детей у нее вообще нет». При этом, когда женщина заметила в руках таксиста камеру, пошла в атаку. А покинула она автомобиль лишь после того, как у напуганных малышей началась истерика, рассказали на телеканале.

Встреча с легендарным Бенитесом. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов провел рабочую встречу с бывшим главным тренером мадридского «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэлем Бенитесом, сообщил портал Sport24. Встреча прошла после товарищеской игры между башкирской командой и клубом «Далянь Ифан» из Китая, который сейчас возглавляет Бенитес. Игра завершилась победой «Уфы» — 4:1. В издании говорится, что в беседе с легендарным испанским наставником Газизов обсудил ситуацию из-за эпидемии коронавируса в Китае, и признался, что испанского специалиста очень любят в России.

«Мне не до мечтаний». Также Sport24 опубликовал эксклюзивное интервью с полузащитником «Уфы» Даниилом Фоминым. В частности, «уфимец» рассказал, как относится к слухам об интересе к нему со стороны топ-клубов. «За мной следят, значит, надо проявлять себя. Но не было такого, что думал: «Хорошо сыграю — перейду в ЦСКА или другой топ-клуб». Я рад приносить какую-то пользу «Уфе», мне не до мечтаний», — сказал Фомин, отметив: «мне еще в «Уфе» много чего хочется — помогать ей, работать».