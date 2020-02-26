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В Башкирии женщина запустила здоровье 6-летнего сына и растила его в полной антисанитарии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии женщина запустила здоровье 6-летнего сына и растила его в полной антисанитарии Фото: ИА «Башинформ»

В городе Салавате возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении 28-летней матери двоих несовершеннолетних детей.

Как сообщили в местном отделе полиции, старшему сыну 12 лет, он посещает школу. Педагоги положительно характеризуют как ребенка, так и его мать. Но совершенно другая ситуация с шестилетним сыном, имеющим ограниченные возможности здоровья.

«Тревогу забили медики. Несмотря на то, что ребенок состоит на учете в поликлинике по состоянию здоровья, мать совершенно забросила своего сына, потеряла его медицинскую карту и не посещает врачей. Неоднократно педиатры сами приходили по месту жительства семейства, но дверь им никогда не открывают», — рассказала агентству «Башинформ» сотрудница городского Отдела МВД России Ильмира Хайбуллина.

Когда работникам по делам несовершеннолетних все же удалось попасть в дом, то они увидели, что в квартире полная антисанитария: грязь, вонь, неубранный собачий туалет, отсутствие элементарных продуктов, одежды и мебели. За неуплату в квартире также отключены электричество и подача газа.

Медицинское обследование ребенка показало запущенность мальчика, недобор веса, задержку умственного и психического развития, отсутствие элементарных навыков.

Сотрудники полиции попытались помочь горе-матери: направили ребенка в санаторий, помогли с его дальнейшим обустройством в детский сад, соседи обеспечили необходимой одеждой. Женщину предупредили, что нужно поменять поведение и отношение к ребенку и быту, но она не сделала правильных выводов.

Представители системы органов профилактики были вынуждены идти на крайние меры: младшего ребенка изъяли и поместили в приют. Вдали от матери мальчик окреп, научился пользоваться ложкой, общаться со сверстниками.

Санкция вменяемой горожанке статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Пока она не лишена родительских прав.

ИА «Башинформ»
Теги: дети, ЧП, МВД РБ
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